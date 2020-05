Spanjaard jat droomcollectie bij elkaar

Dat is ook een manier om een autoverzameling bij elkaar te sprokkelen.

De een zou zijn garage graag vullen met moderne exoten, de ander met hot hatches uit de jaren ’80. Hoe dan ook, iedere autoliefhebber heeft wel een droomgarage. Helaas bezitten de meesten niet de middelen om deze werkelijkheid te maken. Deze Spanjaard ook niet. Toch had hij een bijzonder goedgevulde garage.

De persoon in kwestie, een 42-jarige man uit de Spaanse Getaria, werd vorige week in de kraag gevat. De Baskische politie, niet te verwarren met de Spaanse politie, trof een verzameling van 26 auto’s aan in zijn schuur. Ze zullen ongetwijfeld wel eens minder prettige vondsten hebben gedaan. Het ging daarbij niet zomaar om een willekeurige verzameling gestolen auto’s. Er zat duidelijk een thema achter. Het waren namelijk vooral homologatiemodellen uit de jaren ’80 en ’90. Ook lijkt het erop dat de autodief voorkeur had voor de kleur wit.

De autoriteiten hebben helaas niet meegedeeld om welke auto’s het allemaal precies gaat. Op de foto’s is echter wel een aanzienlijk gedeelte van de buit te zijn. Daaruit valt te concluderen dat er zeker een paar pareltjes tussen zitten. In schuur stond onder meer een Lancia Delta HF Integrale, een Sierra RS500 Cosworth en een Mercedes 190 Evo 2. Verder stonden er meerdere Lancer Evo’s, twee M3’s (E30 en E36) en een Renault 5 Turbo. Een goede smaak kan de beste man dus niet ontzegd worden.

Mirad los cochazos con números de bastidor falsificados que ha descubierto la Ertzaintza en Getaria 😯https://t.co/kF2c9w4eEp pic.twitter.com/5h3OSLOclX — Alfre (en casa 🏠) (@AvioAlfre) May 13, 2020

De reden dat de politie bij de Spanjaard op de deur klopte had overigens niets met deze auto’s te maken. Ze waren hem namelijk op het spoor gekomen via een drie ton wegende generator die van een bouwplaats was gestolen. Toen de politie vervolgens het verblijf van de man gingen inspecteren troffen ze – naast vuurwapens en een slordige €10.000 aan contanten – de auto’s aan. Bij nader onderzoek bleken de chassisnummers vervalst te zijn.

De collectie bestaat uit auto’s die gestolen zijn uit diverse Europese landen. De politie is momenteel nog druk bezig om de herkomst van alle auto’s te achterhalen. Hopelijk komen de liefhebbersauto’s daardoor weer bij hun baasjes terecht. En zo niet, dan de auto’s ongetwijfeld via een veiling in betere handen terechtkomen.