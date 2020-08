Hoogtepunten uit de Spyker historie: dit zijn ze allemaal

We laten 20 jaar aan Spyker-historie de revue passeren met alle hoogtepunten uit de Spyker historie en dat waren er nogal wat!

Het hoge woord was eruit afgelopen week. Spyker gaat weer aan de slag! Dat is nieuws waar wij Nederlandese petrolheads erg trots op mogen zijn. Het is natuurlijk heel Nederlands om alle pogingen tot succes de grond in te boren, maar stiekem waren ze best dichtbij. Zie het een beetje als de gok van Munsterman bij FC Twente of Wendelin Wiedeking bij Porsche. Als het gelukt was (niet ondenkbaar), dan waren ze de gevierde mannen geweest waarvan hun namen zouden prijken op economieklaslokalen op de duurdere business-scholen van Nederland.

Victor Muller

De drijvende kracht achter Spyker is Victor Muller. Hij is echter niet de ontwerper van Spyker, dat is namelijk Maarten de Bruijn. De introverte, aimabele technicus bedacht, ontwierp en ontwikkelde in de jaren ’90 een sportwagen. Hij bouwde deze in de garage van zijn ouders. Omdat de gehele familie Audi reed, besloot hij ook Audi techniek toe te passen. Op een dag was Victor Muller op bezoek en die was wel heel erg benieuwd wat Maarten aan het doen was. Et voilà: zo is het balletje aan het rollen gegaan.

Petrolheads

Als je denkt aan Maarten de Bruijn komt je meer uit bij mensen als Joop Donkervoort, Horacio Pagani, Alois Ruf, Gordon Murray of Buckard Bovensiepen. Petrolheads met een technische achtergrond waarbij het product en de techniek ervan op de eerste plaats staan. In 9 van de 10 gevallen redt een merk het dan overigens niet, want we kunnen 200 Britse merken opnoemen die het niet hebben gered, maar wel heel erg puristisch waren.

Hoogtepunten uit de Spyker historie

Victor Muller was er om Spyker groot te maken, de Bruijn bekommerde zich om de auto’s. Maarten de Bruijn blijft tot 2005 bij Spyker. Zo rond die tijd komen de meest ambitieuze plannen naar boven. Waar een normale sportwagen fabrikant zich bekommert om dingen als marginale kwaliteitsverbetering, olieplassen opruimen, rekeningen betalen en hopen dat er nog wat besteld wordt, doet Spyker het tegenovergestelde. Formule 1, SSUV’s en het kopen van het meest eigenwijze merk van Europa. Het was in elk geval nooit saai met Spyker. Dit zijn de hoogtepunten uit de Spyker historie en ja, het zijn er nogal wat!

Spyker Silvestris V8

1998

We beginnen de hoogtepunten uit de Spyker historie met de eerste Spyker. Sommige mensen maken een goede lasagne, Maarten de Bruijn maakte in de jaren ’90 gewoon even een sportauto. En dan niet een Caterham met instructiegids. Nee, vanuit het niets ontwierp hij de auto en bouwde hij hem daadwerkelijk. De Spyker Silvestris V8 was een compacte sportwagen met 3.6 liter V8 van Audi uit de Audi V8 (D1). Deze motor leverde om en nabij de 265 pk, wat destijds niet onaardig was. Zeker niet als je er rekening mee houdt dat de Silvestris V8 een lichte auto is. De Spyker Silvestris V8 maakte zijn debuut op het Goodwood Festival of Speed, om de reacties te peilen. De Bruijn deed dat daarvoor overigens veel effectiever. Hij parkeerde in Amsterdam zijn Silvestris naast een Ferrari vlakbij een school en keek waar de jongens naartoe renden om te kijken. Toen wist hij dat ‘ie goed bezig was. Na zijn Spyker-avontuur gebruikte Maarten de Bruijn de naam Silvestris voor zijn speedboot.

Spyker C8 Spyder

2000

Op de British International Motorshow in 2000 werd de Spyker C8 Spyder onthuld. In die tussentijd heeft De Bruijn de rechten voor de naam Spyker verkregen en helpt Muller mee om het gehele plan te financieren. De motor komt alsnog van Audi. De 4.2 liter V8 met veertig kleppen kennen we uit de S8, maar levert hier 40 pk méér, waardoor het uitkomt op een mooie ronde 400 pk. Dat is precies evenveel als de Ferrari 360 Spider (die toevallig ook op deze autoshow in Birmingham staat) en de BMW Z8. Maar het gaat bij een Spyker niet alleen om het vermogen, ook om het lage gewicht, de rijbeleving en boven alles: de stijl. Jeremy Clarkson reed de C8 Spyder in Top Gear. Hij kon er wel om lachen. Desalnietemin, deze auto was de basis voor veel meer hoogtepunten uit de Spyker historie.

Spyker C8 Laviolette

2001

Want de stijl is een dingetje bij Spyker. De C8 Laviolette bevestigt dat. Het is de coupé-versie op basis van de Spyder, maar in plaats van een simpele hardtop (die optioneel leverbaar was op de Spyder), hebben ze een waar kunstwerk als dak gebruikt. Of het allemaal functioneel is weten we niet, maar het ziet er schitterend uit. Sowieso zijn de details bizar fraai. Denk aan de Aeroblade-velgen en het bijzondere (optionele) stuurwiel. De Spyker C8 Laviolette maakte ook een digitaal debuut in Gran Turismo Concept en later Gran Turismo 4. Heel handig, want supercar-merken als Ferrari, Lamborghini en Porsche waren nergens te bekennen in die populaire game.

Spyker C8 Double 12R

2001

De coolste Spyker die géén Audi-motor heeft is uiteraard ook een van de hoogtepunten uit de Spyker historie. In relatief korte tijd werd de Spyker C8 Laviolette omgebouwd tot dit: de C8 Double 12R. De naam Double 12 is een hoedtik naar de endurance-racerij, precies waar deze auto voor is bedoeld. De auto stond op de IAA in Frankfurt te schitteren en niet veel later werden er de eerste meters mee gereden. De motor kwam ditmaal niet van Audi, maar van Mader. Dat is een specialist dat de raceblokken bouwt op basis van BMW motoren. Dat was overigens niet vreemd, want de ABT Audi TT-R reed aanvankelijk óók met Mader-motoren. In 2002 deden Peter Kox, Norman Simon en Hans Hugenholtz mee aan de 24 uur van Le Mans, niet met al te veel succes, helaas.

Spyker C8 Double 12S

2002

Dit is is simpelweg de straatversie van Double 12R. Die extra lange kont ziet er ook nog eens zeer fraai uit. De auto doet met recht denken aan de Porsche 917 of McLaren F1 Longtail. Ditmaal geen Mader V8, maar een Audi V8, ditmaal met 450 pk. Ook was de Double 12S aanzienlijk luxer uitgerust, waardoor deze ook zwaarder werd. In vergelijking met de normale Spykers was de Double 12S erg sober uitgerust. Uiteraard had de auto een extreem fraai detail, het is immers een Spyker. De popnagels waren namelijk zichtbaar in het koetswerk. Ook stonden de ATS-velgen veel professioneler dan de propeller-wielen. Het was de bedoeling c.q. vereiste om er 25 te bouwen, maar dat is helaas nooit gelukt.

Spyker C8 Spyder T

2003

Dit is een uiterst zeldzame turboversie van de Spyker C8 en absoluut een van de hoogtepunten uit de Spyker historie. In 2003 werkte Spyker samen met Cosworth Technologies voor een extra sterke V8. Dat klinkt heel romantisch, maar vergeet niet dat de Audi RS6 óók een door Cosworth getunede 4.2 V8 had en nét in de showrooms stond. De Spyker C8 Spyder T was echter aanzienlijk lichter (1.315 kg) én had met 525pk ook nog eens meer vermogen. Het koppel was met 560 Nm gelijk aan de RS6 (C5). Qua prestaties was Spyker bescheiden: 0-100 km/h in minder dan vier seconden (3,9) en een top van meer dan 320 km/u. Om dit geweld allemaal aan te kunnen, kreeg de C8 een wijdere bips, met een grotere spoorbreedte en bredere banden. Het geheel werd afgemaakt met een klein spoilertje.

Spyker C12 La Turbie

2005

Ondanks dat de Audi 4.2 liter V8 een waanzinnig goede motor was, begonnen de jaartjes te tellen voor de veertigklepper. Ook was de 4.172 cc grote motor niet waanzinnig prestigieus, zeker niet in het marktsegment waar Spyker zich wilde nestelen. Hun eerste poging tot een volbloed supercar was de C12 La Turbie. Als je héél snel kijkt, zie je een Spyder met lange kont. Maar laat de details op je inwerken. Zo is de neus compleet anders en oogde de achterzijde ook veel serieuzer met de vier dikke eindpijpen. In het interieur overal Conolly leder, in de bagageruimte kon je een Louis Vuitton tassenset bestellen, de tellers kwamen van de firma Chronoswiss.

De motor was een 6.0 W12 uit de Audi A8. In plaats van 450 pk kon de motor wat vrijer ademen in de Spyker en leverde de motor precies 500 pk en exact 600 Nm. Goed voor een 0-100 km/u sprint in 3,9 tellen en een topsnelheid van 325 km/u. In 2007 werd de productie van de C12 gestaakt. Hoeveel er gebouwd zijn, weet niemand. Aanvankelijk was het ook met deze auto de bedoeling er 25 te bouwen. De C12 La Turbie is zeker een van de hoogtepunten uit de Spyker historie, maar er is helaas erg weinig over bekend.

Spyker C8 Spyder GT2R

2005

Dit is misschien wel de gaafste en coolste raceauto allertijden en dus een van de vele hoogtepunten uit de Spyker historie. Dankzij de pseudo-retrofuturistische vormgeving, leek de Spyker Spyder GT2-R race auto al op een jaren ’60 Le Mans racer. Maar er werd dus gewoon geracet met een Spyder, jawel, met open dak. Natuurlijk, er was een rolkooi waardoor het er niet heel ‘open’ uitzien, maar toch: de coureurs werden nat als het ging regenen. Inn 2006 kreeg de Spyker een hardtopje. Onder de kap van de GT2R lag een 4.8 liter V8 met 465 pk. Deze motor kwam niet van Mader-BMW, maar Audi zelf. Eindelijk.

Spyker D8 Peking to Paris

2006

Natuurlijk heeft Spyker ook een paar keer de plank misgeslagen, maar oh, wat hadden ze kunnen scoren met deze D12 Peking-to-Paris concept. Het idee was simpel, de Porsche Cayenne Turbo was op dat moment de dikste en bruutste SUV. Spyker ziet ruimte boven de Cayenne: meer luxe, meer stijl en een aanzienlijk hoger prijskaartje. Helaas komt het er niet van. De door Michiel van den Brink getekende auto past namelijk nog steeds perfect in het straatje van de Aston Martin DBX, Lamborghini Urus en de nog te verschijnen Ferrari Purosangue. Het gekke is, omdat Spyker een merk is met meer stijl dan substantie, past zo’n SUV ook veel beter. Bij een Ferrari of Lotus is het veel te ver gezocht en staat het tegen de merkwaarden in. Een Spyker komt er mee weg.



Spyker F8-VII

2007

Over het Spyker F1-verhaal kunnen we kort zijn: dat was niet zo handig. Het is wel degelijk een van de hoogtepunten uit de Spyker historie, want niemand had ooit durven dromen dat het zo ver kwam. Spyker F1 kwam voort uit een overname van het Midland F1 team, dat op zijn beurt weer een overname was van het team van Jordan. Het idee is erg leuk, maar hopeloos optimistisch in een sportdivisie die niet voor niets de Piranha-club heet. Alles ging fout en er worden slechts een paar schamele puntjes gehaald. Michel Mol was aanvankelijk betrokken bij Spyker, maar gaat na het avontuur verder met het team, dat omgedoopt wordt tot Force India (dat we tegenwoordig kennen als Racing Point).

Spyker C12 Zagato

2007

Aan ambities heeft het nooit gelegen bij Spyker. Je zou zeggen dat de extroverte en flamboyante ontwerpen kunnen wedijveren met die van Zagato. Welnee, Zagato gaat nog even een stapje of 3 verder en dat hebben ze ook gedaan met de Spyker C12 Zagato. Een bloedmooie auto is het niet, alhoewel je de C12 Zagato in het echt moet zien om ‘m goed te kunnen waarderen. En kom op, van een Nederlandse auto uit Zeewolde wordt een Zagato variant gebouwd. Met recht een van de hoogtepunten uit de Spyker historie.

Spyker C8 Laviolette GT2R

2008

Het is wel een beetje jammer dat het Formule 1-fiasco het merk Spyker overschaduwt. Natuurlijk waren Muller & Co met veel te veel bravoure erin gestapt, maar in de tussentijd dat alle camera’s gericht waren op de F1 Spyker (en met name de soap eromheen), ging de endurance-racer het telkens beter doen. Sterker nog, in diverse seizoen waren de SNORAS-Spykers de enige niet-Porsches in hun klasse. Met recht een van de hoogtepunten uit de Spyker historie. Ze klonken geweldig en zagen er heldhaftig uit.

Spyker C8 Laviolette LM85

2008

Bij deze moeten we een beetje achter onze oren krabbelen. De Spyker C8 Laviolette LM85 werd namelijk gebracht als de straatlegale GT2-R. Dat is niet helemaal waar, maar het is wel degelijk een hoedtik naar de racesuccessen van Spyker. De livery is typisch Spyker (wat echt knap is voor een merk dat amper 10 jaar oud was), LM staat voor Le Mans en 85 was hun startnummer. De C8 was aanzienlijk sportiever en soberder qua aankleding. Het interieur was met de sportkuipen en zwarte bekleding (en Audi Sport-stuurwiel) fraai en anders. Alle exemplaren zijn donkergrijs met oranje livery en zwarte velgen. De meest misplaatste spoiler aller tijden zit er ook op. Een tikkeltje teleurstellend was de motor, wederom een 400 pk sterke V8 van Audi.

Spyker Aileron

2009

De grote ommekeer voor Spyker was de C8 Aileron. De kleinere C8’s zijn natuurlijk hilarisch, maar met de Aileron hebben ze iets meer geluisterd naar de klanten. De C8 Spyder combineerde de luxe van een Rolls (ok, gedeeltelijk) met de afmetingen van een Lotus en de doodswens van een Dodge Viper op Hi Fly banden. De Aileron was relaxter, comfortabeler en vooral veel verfijnder. Het was niet meer een rauwe sportwagen, maar groeide uit tot een GT. De Aileron leek het missende puzzelstukje voor het geplaagde automerk te zijn en daarmee een van de hoogtepunten uit de Spyker historie.

Spyker Aileron Spyder

2010

We gaan even verder met de Aileron, want er kwam ook een Spyder. Uiteraard. Want ja, in een Spyker wil je gewoon gezien worden, zoals met zoveel sportwagens. Dat niet alleen, aangezien het niet om rondetijden gaat of maximale wegligging, kun je met een open dak veel meer genieten van de elementen. Wederom de goude, oude Audi V8 die je kunt krijgen met de kenmerkende handbak, maar voor het eerst ook een volautomaat van ZF.

Saab Automobile AB

2010

Natuurlijk: Saab kopen was een enorme gok. Het idee erachter was overigens niet heel erg gek. De 9-4X crossover en 9-5 waren nét vernieuwd. Muller had het idee om een kleine 92 retro auto te maken als Mini alternatief. Maar Spyker kon er zelf ook van profiteren: alle faciliteiten kon Spyker gebruiken voor de ontwikkeling van de auto’s/ Tegelijkertijd kon Spyker helpen om de Saabs aan te pakken, met name op het gebied van eigenwijsheid, uitstraling en interieurdesign en materialen viel er véél te winnen. Het idee an sich was niet zo gek, verwachten dat General Motors niet dwars zou gaan liggen was wellicht te naïef.

Spyker B6 Benator

2013

Wederom een Spyker waarbij het idee erachter nog niet eens zo gek is. Heel kort door de bocht kun je zeggen: ja, de Spyker B6 Venator is een omgekatte Artega GT. Maar is dat zo erg? De Artega GT is onder leiding van Karl-Heinz Kalbfell ontwikkeld (de man die ook de leiding had over de ontwikkeling van de Alfa 159). De Artega GT geldt als een van de best ontwikkelde, gebouwde en rijdende kleine sportwagens van de afgelopen 25 jaar.

Spyker B6 Venator Spyder

2014

De B6 Venetor had een soort 911-concurrent van Spyker kunnen worden. In een tijd dat auto’s meer en meer gericht zijn op ringtijden, springtijen en topsnelheden. Pak een AMG GT R Roadster en McLaren 720S Spider en zet er dan een Venator Spyder naast: dan is die Spyker toch veel cooler? Juist omdat het niet gaat om prestaties, maar om fraaie materialen, kunstzinnige detailds, het mooiste leer en bijzonder geslaagde tyling. Dat wint altijd van 100 pk extra, koolstofvezel skirts en spoilers.

Spyker C8 Preliator

2017

Als een duveltje uit een doosje kwam Spyker weer boven drijven op de Salon van Geneve. Ditmaal met de C8 Preliator. Je kan de Preliator het beste zien als de derde generatie van de C8. Ondanks dat @jaapiyo de comeback van Spyker zou omschrijven als LL Cool J-esque, gaf Victor Muller aan dat ze nooit weg waren en er al jaren zijn. Oh.

Onder de kap van de C8 Preliator ligt een Audi V8 met mechanische supercharger, goed voor 525 pk. Er zouden 50 exemplaren gebouwd gaan worden en geen exemplaar meer. Ze hebben zich in elk geval aan de belofte gehouden om er niet meer dan 50 te bouwen.

Spyker C8 Preliator Spyder

2017

Tsja, niet veel later kwamen er toch een paar bij. Naast de 50 aangekondigde coupé’s zouden er nog 50 Spyders bij komen. Nu zijn we overigens heel erg benieuwd of er een paar Preliators uberhaupt gebouwd zijn. Het meest bijzondere aan de Preliator Spyder was de aankondiging van de motoren. Deze komen bij Koenigsegg vandaan. Het is in principe een Agera-V8 zonder turbo’s, goed voor 600 pk. Met deze motor moet Spyker ook zijn doorstart gaan maken. Saillaint detail, in 2010 was Koenigsegg óók geinteresseerd in Saab.

Veer in de bips!

Tot slot even een veer in de bips van V. Muller. Nee, niet letterlijk. Dat zou raar en onhygiënisch zijn. Natuurlijk zijn we anno 2020 uitstekend in staat om met een belerende vinger te wijzen. Alle fouten die zijn gemaakt, alle valse hoop die is gegeven en de megalomane stappen die gedaan zijn. Ja, dáár kunnen we makkelijk op inhakken. Om verder te gaan met onhygiënische vergelijkingen: de remsporen vind je het makkelijkst in een onderbroek.

Vergeet niet dat Muller absoluut niet achterlijk is. De man heeft meerdere bedrijven geleid en hij heeft zijn schaapjes inmiddels al lang op het droge. Natuurlijk is de slogan van Spyker een beetje tacky, maar wél correct. De man weet gewoon van geen ophouden met ‘zijn’ automerk’.

Dichtbij succes

Hij is verder gekomen dan wij allen voor mogelijk hebben gehouden. Spyker heeft meegedaan aan Le Mans. Meerdere malen! Een jaar lang reden er Spykers mee in de Formule 1. Ze hebben daadwerkelijk Saab gekocht. Natuurlijk was dat een enorme gok en lag General Motors enorm dwars, maar waarschijnlijk was Muller dichterbij een oplossing en succes dan wij allen voor mogelijk hebben gehouden. Wellicht. Of niet. Dat is een beetje de mystiek. Dankzij de enorme bravoure en geweldige luchtkastelen is iedereen in Nederland teleurgesteld met wat er NIET bereikt is, terwijl het merk verder is gekomen dan menig Britse sportwagen-start up.

In totaliteit zijn er 265 Spykers gebouwd én verkocht. Dat is gewoon indrukwekkend. Dat is namelijk meer dan Koenigsegg en Pagani bij elkaar! Spyker is niet zomaar een bedrijf dat alleen maar concepts bouwt en grote verhalen ophangt. De plannen zijn wel degelijk ergens op gebaseerd, echter werden alle wensen als definitieve plannen gecommuniceerd. Als CEO van Spyker moet je enorm optimistisch, flamboyant en onverstoorbaar zijn om hier een succes van te maken. Dat is aan Muller wel besteed.