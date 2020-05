Politie pakt stoet van 25 Mercedes aan in Nijmegen

Mercedes, als in het meervoud van Mercedes.

Ahhh, een zondag in mei. Wat is er mooier dan na een drukke week werken even de bolide uit de garage te plukken en deze de sporen te geven. Goed, het weer werkt niet heel erg mee vandaag, maar in goed gezelschap is dat snel vergeten. Lekker broem broem geluidjes maken tussen gelijk gestemden, de nieuwe aanwinst van Barry bekijken, good times. Het zal in ieder geval niet zo’n laffe CLS 260 zijn…

Maar helaas! Lol met de auto mag eigenlijk sowieso niet in Nederland en zeker nu niet. Het is een beetje als die reclamespotjes met ‘zeker nu’ en ‘juist nu’, alleen dan met ‘niet; erachter. De politie is scherp op Corona racers en alles wat daar een beetje in de buurt komt. Zo ondervond ook een groepje Mercedes liefhebbers in de communistische heilstaat Nimma.

Reden: samenscholing, kregen de bestuurders te horen. Geplaatst door AD.nl op Zondag 10 mei 2020

Het gezelschap was er met 25 auto’s sterk op uit getrokken. Ondanks de schutkleuren van de meeste daarvan viel de stoet toch in het oog van de politie. Kennelijk had die show off van een Gerben ‘de memo niet gekregen’ dat Solar Beam Yellow teveel opvalt. Fietspomp dat het is ook.

Enfin, ondanks dat volgens het AD in geen van de auto’s meer dan twee inzittenden zaten, was de politie niet onder de indruk. Het groepje is vriendelijk doch dringend verzocht uit elkaar te gaan. De bestuurders hebben maar besloten daar netjes aan gevolg te geven. Over het uitdelen van boetes wordt niet gerept. Maar goed, ook dit mag dus niet kennelijk. Safety first!

Image-credit: Mercedes ter illustratie via autojunk