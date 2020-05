Mercedes CLS 260 heeft een bijzonder karige motor

Hahaha, een Mercedes CLS 260 met piepklein turbotorretje. Het is nu echt werkelijkheid.

De Mercedes-Benz CLS (C129) is de auto die het genre vierdeurs coupé opnieuw had uigevonden in 2004. Het idee was even simpel als briljant. Pak een E-Klasse platofrm en bouw daarop een elegante, breedgeschouderde en lage vierdeurs auto met een coupé-achtige daklijn.

Das Haus

De CLS had de luxe en het grandeur van een S-Klasse, maar dan in een kleiner en dynamischer pakket. Daarbij hoorden ook grote en en koppelrijke motoren. Voor minder dan een dikke zescilinder deden ze het niet bij Das Haus.

Viercilinder diesel

Bij de tweede generatie CLS (C218) kwamen er 220- en 250 dieselvarianten beschikbaar met een viercilinder diesel. Nu had zelfs de 220d-motor al 400 Nm tot zijn beschikking, dus behelpen was het allerminst. Maar het paste niet echt bij het CLS-karakter. Alsof je een malse Wagyu-steak hebt en er joppiesaus op doet. Ja, het is saus en het zou best kunnen smaken, maar je wilde eigenlijk een huisgemaakte bearnaise.

Huidige generatie

De huidige generatie CLS (generatie III, of C257 voor intimi) is ook met een paar viercilinders leverbaar: de CLS 350 (300 pk), CLS 220d (194 pk) en CLS 300d (245 pk). Alsnog behoorlijke vermogens. Maar Mercedes zet de downsizing trend door met de CLS 260. Deze levert een amechtige 184 pk. Dat is nog niet eens het grootste probleem, want als er genoeg koppel voorhanden is, kun je er voldoende aan hebben.

280 Nm

Maar nee, de CLS 260 levert slechts 280 Nm. Nu kun je er genoegen mee nemen als de CLS 260 een 2.6 liter zes-in-lijn had met een zijdezachte loop, maar ook dat is niet het geval. Onder de indrukwekkende motorkap huist een 1.5 liter viercilindertje met een turbootje voor een beetje oomph. Een 48V-generator moet zorgen voor een beetje ondersteuning. Wel een voordeel is dat de motor gekoppeld is aan een negentraps automaat, die vervolgens de achterwielen aandrijft. Maar toch, deze motor is een beetje van die goedkope chocoladepudding van de Aldi op de eerder genoemde Wagyu-steak. Het feit dat het mogelijk is, wil niet zeggen dat je het moet doen.

Goed nieuws

Is er ook goed nieuws? Jazeker, de CLS 260 zal voorlopig alleen leverbaar zijn in China. De reden daarvoor is eenvoudig uit te leggen: auto’s met een slagvolume onder de 1.500 cc worden daar minder zwaar belast. Ook de financiën spelen mee: dankzij dit kleine motortje kan de CLS 260 zo’n 10.000 euro goedkoper zijn dan de CLS 300.