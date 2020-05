Generaal Musk zet zijn leger Tesla trollen aan het werk

Once more, unto the breach!

Musks fittie met de lokale overheid in Alameda County duurt voort. Fittie is eigenlijk te zacht gezegd. Elon is een oorlog begonnen tegen de machthebbers om zijn zin te krijgen, alleen de EV tanks ontbreken nog. Die zin krijgen behelst in dit geval het weer laten draaien van Tesla’s fabriek in Fremont. Gisteren berichtten we er al over en inmiddels zijn de dingen snel geëscaleerd. Musk dreigt met een vertrek naar Texas. De reeds beloofde rechtszaak tegen Alameda County is gestart en op de webz verliezen veel mensen hun balans. Kwaliteitspublicatie Fox News bericht inmiddels dat een politica op Twitter ‘Fuck Elon Musk’ heeft geschreven. Foei toch.

Musk en Dr. Erica Pan

Doch Musk zelf is natuurlijk allerminst onschuldig in alle heisa. In een officieel statement denigreert hij Dr. Erica Pan, de persoon die kennelijk het meeste in de weg ligt, steevast als een unelected and ignorant junior ‘Interim Health Officer’. Een beetje weinig recsept, gezien het feit dat Pan een infectiespecialist is met meer dan 20 jaar ervaring.

Trollen

Daarnaast doet Musk een beroep op zijn leger trouwe discipelen om de druk op Alameda County zo hoog mogelijk op te laten lopen. Een Tesla-clubje dat de Muskias vier keer vroeg of ze alsjeblieft iets konden doen kreeg uiteindelijk het volgende antwoord van de grote man zelf:

Please voice your disagreement as strongly as possible with @AlamedaCounty — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020

En zo geschiedde. De Twitter-account van Alameda County’s Sheriff Office wordt overstelpt door berichten met verwensingen en dreigementen. Fansla’s herinneren de mensen eraan dat ze de volgende keer ook weer verkozen moeten worden. Beter kappen ze dus met Tesla dwars zitten. Tesla Owners Silicon Valley spoort hun troepen aan de overheid hun vet te geven via een informatieformulier.

Let’s do this family. Please voice your opinion here ASAP. https://t.co/Cjxcc7PObc https://t.co/ZiFBLMUNnL — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 9, 2020

Voorzichtige kritiek

Ondertussen zijn er echter ook wat (spaarzame) tegengeluiden te horen. Enkele Tesla-adepten lijken van hun geloof te vallen. Ze geloven nog wel in Tesla, maar vragen zich af of Elon nog wel de goede leider is voor het bedrijf. Waarvan akte.