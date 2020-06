Politie sarcastisch over deze McLaren 650S crash

De politie krabbelde later terug op de uitspraken die zijn gedaan naar aanleiding van een McLaren 650S crash.

Enkele dagen geleden overkwam de bestuurder van een McLaren 650S een vervelende crash. Op een rustige weg waar 40 mph (ongeveer 64 km/u) is toegstaan, klapte de bestuurder op een muur. De voorkant van de McLaren raakte zwaar beschadigd bij het incident.

Met een normale snelheid had dit voorval hoogstwaarschijnlijk niet voorgekomen. De lokale politie reageerde dan ook sarcastisch op het eenzijdige ongeval. “De bestuurder van deze McLaren kon zijn auto niet eens recht houden op een 40 mph weg”, gevolgd door een emoji. Ook in later tweets maakt de politie grapjes over het incident.

Chertsey Lane near Staines. Somehow the driver of this McLaren couldn’t keep the car on the straight road in a 40 limit. 🤔🤔🤔🤔



Investigations continue…



40996 pic.twitter.com/Ubc0ICVsny — Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) May 31, 2020

Een grapje of niet, kort daarna kwam er toch een excuses vanuit het politiekorps over het voorval. De toon die de politie aannam werd namelijk niet door iedereen in dank afgenomen.

De bestuurder van de McLaren 650S raakte niet gewond bij de crash. Omdat de 650S een middenmotor heeft is de achtcilinder niet beschadigd geraakt. Zo’n McLaren heeft echter een carbon tub. Dit betekent dat de schade alsnog in de vele tienduizenden euro’s zal lopen. Niet alleen de auto, maar ook het pand dat geraakt werd raakte flink beschadigd. Aangezien de bestuurder niet op heterdaad op een overtreding is betrapt hoeft de McLaren-rijder van de politie in elk geval weinig te vrezen. (via DailyMail)

Fotocredit: SurreyRoadCops via Twitter