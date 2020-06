Land Rover Defender P400 – rijtest en video

Het Britse icoon is compleet in het nieuw gestoken. De hoogste tijd voor een rijtest van van de Land Rover Defender.

Het is bijzonder moeilijk om een iconische auto van een waardige opvolger te voorzien. BMW was er bijzonder succesvol mee met de MINI, maar Volkswagen lukte het niet met de New Beetle. Of de Defender de nieuwe MINI of de nieuwe Kever is, zal de tijd moeten leren. De eerste reacties zijn overwegend positief, maar het echte geld verdienen autofabrikanten als een model succesvol blijft.

Zonder twijfel een Defender

Qua ontwerp is dat deel in ieder geval geslaagd, dit is de nieuwe Defender. Veel van de details grijpen terug op het verleden en zijn tegelijkertijd hypermodern. Het is knap werk van Gerry McGovern, Chief Design Officer, Land Rover. Hij zegt er zelf over:

The new Defender is respectful of its past but is not harnessed by it. This is a new Defender for a New Age. Its unique personality is accentuated by its distinctive silhouette and optimum proportions, which make it both highly desirable and seriously capable – a visually compelling 4×4 that wears its design and engineering integrity with uncompromised commitment.

De korte overhang, Alpine-ruiten, zijwaarts opende achterdeur en het separaat gemonteerde reservewiel geven vorm aan de merk-identiteit. Koplampen, de heupen, de achterlichten vullen dat plaatje verder in.

Word je nog niet helemaal warm van de Land Rover Defender zoals wij die reden in de rijtest? Geen nood, net zoals bij de New MINI biedt de Defender straks duizend en één opties om te personaliseren. Naast de reguliere uitvoeringsniveau’s zoals S, SE, HSE, First Edition en de luxe New Defender X-uitvoeringen komen er nog meer opties. De Defender kan met vier Accessory Packs verder worden aangekleed: Explorer Pack, Adventure Pack, Country Pack en Urban Pack. Dan zijn er nog de verschillende kleuren en diverse wielen van 18 tot en met 22 inch. Keuze genoeg lijkt ons.

Ladderchassis is exit

In plaats van een stevig, maar ronduit ouderwets ladderchassis, staat de New Defender op een volledig nieuw platform. Het D7x-platform is voor 95 procent nieuw ontworpen en bestaat uit een lichtgewicht aluminium monocoqueconstructie. Het is het stijfste platform dat Land Rover tot nu toe ontworpen heeft en is drie keer stijver dan een traditioneel ladderchassis.

Dat is ook te merken tijdens het rijden. De New Defender stuurt bijzonder goed voor het soort auto. Let wel, de offroad capaciteiten zijn nog steeds op orde. Dit is natuurlijk geen circuitauto, wat bijvoorbeeld te zien is aan de bandenmaat. De velgen zijn 20” groot en de bandenmaat van de Land Rover Defender in de rijtest was 255/60 R20. Dat is extreem veel wang voor op een 20” velg. Toch wil de Defender goed de hoek om. Het weggedrag is lang neutraal, hoewel buiten de auto de banden al enorm kermen als protest.

Voor de offroaders onder jullie belooft Land Rover dat de nieuweling zeker zijn mannetje moet staan in het terrein. Tijdens onze rijtest van Land Rover Defender waren we niet in de gelegenheid dit al uit te proberen, maar de hardware is veelbelovend. Uiteraard is de New Defender is standaard voorzien van permanente vierwielaandrijving, maar er is ook een tussenbak met twee versnellingen gemonteerd. Bovendien is er een centraal differentieel en een optioneel Active Locking Rear Differential. In de originele Defender moest de bestuurder manueel de differentiëlen vergrendelen. In de New Defender kan de bestuurder eenvoudig Centre Slip Limited of Rear Slip Limited activeren.

Wat de Defender mag meesjouwen is ook indrukwekkend: zo is er een maximum daklast van 168 kilogram (statisch 300 kilogram), een laadvermogen van 900 kilogram en een maximum geremd trekvermogen van 3.720 kilogram.

Zes-in-lijn

Onder de karakteristieke motorkap van de Land Rover Defender van de rijtest ligt een mooi stuk technologie: de nieuwe zes-in-lijn van JLR. Het is een fijne drieliter met een twinscroll turbo, een elektrische supercharger, geïntegreerde startmotor en een 48-volt lithium-ion accupakket. Uit drie liter slagvolume haalt Land Rover een vermogen van 294 kW/ 400 pk en 550 Nm aan koppel. De acceleratie van 0 naar 100 km/u duurt 6,1 seconden.

De zes-in-lijn heeft een heerlijke soundtrack. Het is wellicht niet het eerste waar je oplet voor een Defender, vroeger hadden ze vrijwel allemaal een nagelend dieselblok in het vooronder. Het is ook “genoeg” motor voor een auto als de Defender: op geen enkel moment krijg je het gevoel tekort te komen.

De andere motoren

Er is op dit moment nog één ander benzine blok in de prijslijst: de viercilinder Defender P300 met 220 kW (300 pk) die in 8,1 seconde naar de 100 sprint. Uiteraard zijn er ook een aantal diesels: de Defender D200 met 147 kW (200 pk) en de Defender D240 met 176 kW (240 pk). Beide Ingenium-dieselmotoren zijn voorzien van twin-turbotechnologie en produceren 420 Nm koppel. De D200 accelereert van 0 naar 100 km/u in 10,3 seconden en de D240 in 9,1 seconden.

Land Rover breidt het motorenaanbod medio 2021 uit met een plug-in hybride: de P400e PHEV. Dat lijkt wellicht niet interessant, maar dat wordt de Defender P400e PHEV wel. Doordat de BPM op basis van CO2 wordt uitgerekend, wordt de P400e de goedkoopste Defender. De startprijs zal zo’n 85k worden, terwijl de veel minder sterke diesel nu al 10 mille duurder is.

De ideale gezinscontainer

De nieuwe Defender is echt groot, eerder formaat bestelbus dan sportief gelijnd coupé crossover. De Land Rover Defender in de rijtest is de lange 110, er komt ook een korte versie met de naam 90. De New Defender 90 biedt plaats aan maximaal zes inzittenden – een unieke eigenschap aangezien de 90 niet langer is dan een gemiddelde, compacte hatchback. Een mogelijk voor Nederland interessante versie is de grijs kenteken variant van de 90, waarbij je met de optionele jumpseat met zijn drieën voorin kan zitten. De 90 Commercial voldoet aan de ombouw- en inrichtingseisen voor bestelauto’s. De New Defender 90 Commercial is verkrijgbaar vanaf € 46.730,-,

De Defender 110 is verkrijgbaar met vijf, zes of 5+2 zitplaatsen. De bagageruimte achter de tweede zitrij bedraagt 1.075 liter en is uit te breiden tot maar liefst 2.380 liter. Had ik al genoemd dat de Defender groot is?

De hi-tech Defender

Hier zullen puristen zeker van gruwen, maar potentiële kopers wel gelukkig van worden. In het dashboard zien we geen ouderwetse tellers, maar een scherm. Midden in het dashboard prijkt ook het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem met 10-inch touchscreen. Het werkt lekkerder dan vorige versies, maar met als nadeel dat het net te ver weg staat. Om het touchscreen te bedienen, moet je rug uit de leuning komen. Mogelijk is de optionele derde zitplaats voorin daaraan debet. Uiteraard heeft het systeem Apple CarPlay en Android Auto en kan het systeem updates over the air ontvangen.

Verder is de New Defender optioneel uit te rusten met een Drive Pack dat bestaat uit: Adaptive Cruise Control, een Rear Pre-Collision Monitor, Blind Spot Assist, Rear Traffic Monitor en Clear Exit Monitor. De uitgebreide veiligheidsuitrusting omvat verder: Emergency Braking, Lane Keeping Assist, Traffic Sign Recognition, Cruise Control, Driver Condition Monitor en parkeersensoren rondom.

Conclusie rijtest Land Rover Defender

De New Defender 90 is verkrijgbaar vanaf € 94.300,- en de New Defender 110 vanaf € 101.300-. Later komt de PHEV in de vorm van de Defender P400e, die zo’n 10-15 mille goedkoper zou moeten worden. Het is een enorme klap geld, maar wat een auto krijg je daar voor terug. Meer karakter dan de Duitse SUV’s, veel ruimte en praktische mogelijkheden, het rijdt prima. What’s not to like.