Subsidie elektrische auto – dit zijn de levertijden

Met wat voor levertijd moet je als particulier rekening houden als je een nieuwe elektrische auto gaat bestellen?

Gisteren werd officieel bekend dat particulieren in aanmerking komen voor subsidie op een elektrische auto. De belangrijkste voorwaarden en spelregels behandelden we gisteren in Nederlandse subsidie elektrisch rijden: zo werkt het.

Aan de hand van een lijst weten we welke elektrische auto’s in aanmerking komen voor de subsidie. Autoblog.nl zocht uit welke van de meest relevante EV’s jij het snelste kunt rijden als je er eentje gaat bestellen.

BMW

i3 – direct leverbaar

De BMW i3 is al jaren verkrijgbaar op de markt. Dit heeft als voordeel dat diverse dealers uit voorraad kunnen leveren. Ben je niet te kieskeurig op een configuratie kun je meteen instappen in een nieuwe of jong gebruikte i3.

DS Automobiles

DS 3 Crossback E-Tense – Tijdelijk op voorraad

De marktlancering van de DS 3 Crossback E-Tense was begin dit jaar. De elektrische auto is in de Business-uitvoering verkrijgbaar vanaf 43.840 euro. Dankzij de subsidieregeling kun je een korting krijgen van 83,33 euro per maand op een Private Lease contract. Dit is op basis van 48 maanden / 10.000 km per jaar.

DS Automobiles laat tegenover Autoblog weten dat de Business-uitvoering op voorraad is om aan de eventuele vraag te voldoen. Als de voorraad op is ligt de levertijd, net als de reguliere varianten van de elektrische auto, op enkele maanden. Nu bestellen is een levering in september, verwacht het merk.

Fiat

500e – oktober 2020

De aankondiging van de nieuwe Fiat 500e was in maart van dit jaar. Voorlopig zit een levering van de elektrische stadsauto er nog niet in. Fiat verwacht dat de verkoop van de 500e in oktober van dit jaar van start gaat.

Honda

e – zomer 2020

Honda communiceert leveringen vanaf de zomer. In de autolijst is opgenomen dat zowel de e Advance als de e Base in aanmerking komen voor de subsidie van 4.000 euro.

Hyundai

IONIQ Electric – enkele weken

Kona Electric – enkele weken

Hyundai laat tegenover Autoblog.nl weten dat zowel de IONIQ Electric als de Kona Electric ruim op voorraad zijn. Dat betekent dat je met de bestelling van een nieuw exemplaar al binnen enkele weken kunt rijden. Het voordeel voor Hyundai is dat beide auto’s natuurlijk al even op de markt zijn, wat ze een voorsprong geeft op de nieuwkomers.

Kia

e-Niro – uit voorraad leverbaar

e-Soul – levering dit jaar

Naast deze twee nieuwe modellen komt ook de oudere Soul EV als occasion in aanmerking voor de subsidie. Diverse dealers hebben de e-Niro op voorraad. In het geval van de e-Soul communiceert de website van Kia dat de leveringen dit jaar begonnen zijn. De vraag staat uit bij Kia hoelang je moet wachten als je er nu eentje gaat bestellen.

Mazda

MX-30 – september 2020

De elektrische Mazda MX-30 staat gepland voor een marktlancering in september. Mazda Nederland heeft tegenover Autoblog.nl bevestigd dat wie nu een nieuwe MX-30 bestelt, deze inderdaad in september nog geleverd zal krijgen. Een levertijd van enkele maanden dus voor deze elektrische auto.

MG

ZS EV – uit voorraad leverbaar

De volledig elektrische MG ZS EV is direct uit voorraad leverbaar. In de Private Lease is de MG er vanaf €377 per maand, exclusief de 83 euro korting vanuit de overheid. Het gaat hier om een periode van 48 maanden.

MINI

Electric – uit voorraad leverbaar

De elektrische MINI staat bij de dealer en de eerste exemplaren hebben inmiddels een kenteken. Diverse dealers hebben de MINI Electric inmiddels op voorraad en kunnen direct leveren.

Opel

Ampera-e – direct leverbaar

Corsa-e – direct leverbaar, enkele weken levertijd

Opel heeft de Ampera-e op voorraad en kan deze direct leveren bij aanschaf. De nieuwe Corsa-e met 1 fase laden is tevens beperkt op voorraad. Mocht de voorraad op zijn, dan hanteert het merk een levertijd voor deze elektrische auto van 8 tot 12 weken. Opel laat tegenover Autoblog weten dat de Corsa-3 met 3 fase laden in de zomer naar Nederland komt.

Daarnaast zegt Opel dat orders kosteloos geannuleerd kunnen worden wanneer men niet aanmerking komt voor subsidie. De overheid heeft een jaarlijkse budgetcap ingesteld voor aanschafsubsidies die verstrekt gaan worden.

Peugeot

e-2008 – levering vanaf deze maand

e-208 – levering vanaf deze maand

De nieuwe elektrische Peugeots arriveren deze maand in Nederland. De levertijd van een nieuwe bestelling is op het moment van schrijven niet bekend, de vraag staat uit bij Peugeot.

Renault

Twingo ZE – najaar 2020

Zoe – direct uit voorraad leverbaar

De nieuwe Renault Twingo ZE laat nog even op zich wachten. De elektrische auto komt in het najaar op de markt. De Zoe kun je direct rijden, omdat deze uit voorraad geleverd kan worden. De Twizzy komt helaas voor Renault niet in aanmerking voor de aankoopsubsidie.

SEAT

El Born – najaar 2020

Mii Electric – uitverkocht voor 2020

De SEAT El Born werd in 2019 voorgesteld. We ruim een jaar na de introductie, maar nog steeds is het model niet gelanceerd op de markt. Mik op een marktintroductie in het najaar van 2020. De Mii Electric is uitverkocht voor 2020, zo laat SEAT weten. Het merk hoopt het bestelssysteem op termijn weer te openen voor orders in 2021.

Skoda

CITIGOe IV – uitverkocht voor 2020

De situatie van de SEAT Mii Electric is tevens van toepassing op de CITIGOe IV. De elektrische auto is uitverkocht voor dit jaar. Op termijn accepteert het merk orders voor leveringen die in 2021 zullen gaan plaatsvinden.

Volkswagen

e-Golf – direct uit voorraad leverbaar

e-Up! – direct uit voorraad leverbaar

ID.3 – zomer 2020

Zowel voor de uitgaande e-Golf 7.5 als de e-Up! kun je nu terecht bij Volkswagen. Voor de ID.3 moet je langer geduld hebben. De Duitse autofabrikant zegt dat de elektrische auto deze zomer komt.