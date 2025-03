Politie slaat grote slag rondom auto-evenement op Assen

Het was niet alleen Auto Madness op Assen, maar ook op de openbare weg.

Eerder vandaag schreven we al over de 992 Turbo die gecrasht was tijdens Auto Madness op Assen. De Porsche-rijder was echter niet de enige die gisteren een slechte dag had. Er raakten ook meerdere mensen hun rijbewijs kwijt en nog veel meer mensen kregen een boete.

De politie was gisteren namelijk in grote getale aanwezig rondom het circuit van Assen. Omdat de politie had geanticipeerd op eventuele verkeersopstoppingen én onbetamelijk verkeersgedrag, waren ze met opvallende en onopvallende auto’s aanwezig in de omgeving.

Dit bleek niet voor niks. Het circuit trekt nu eenmaal bezoekers die graag te hard rijden. Denk bijvoorbeeld aan een zekere Rick van S., die op de A28 crashte onderweg naar een event op Assen. Op diezelfde snelweg heeft de politie gisteren vier rijbewijzen afgepakt, van bestuurders die 156 tot 187 km/u reden. De boosdoeners waren allemaal jonge gasten van tussen 20 tot 26.

Verder werden er nog vier bestuurders van de weg gehaald vanwege gevaarlijk rijgedrag. Eentje reed tegen het verkeer in over de vluchtstrook. Ook hij mocht z’n roze pasje inleveren. Daarnaast werd er nog volop geflitst op de N-wegen rondom Assen: maar liefst 393 mensen kunnen een boete op de mat verwachten.

De politie controleerde niet alleen op snelheid, maar ook nog op geluid. Vlakbij de McDonalds langs de A28 was een controleplaats ingericht voor geluidsmetingen. Daarbij werden 35 auto’s getrakteerd op een WOK-status. De eigenaren moeten hun auto opnieuw laten keuren door de RDW.

Verder konden de bezoekers lekker genieten van het evenement, aldus de politie. Maar je bent bij deze alvast gewaarschuwd voor de volgende keer: de politie is zeer actief bij grote evenementen op Assen.

Via: Politie Team Verkeer Noord-Nederland