Buitenkansje: koop een tweede generatie NSX op Marktplaats!

Vergeet alle Porsches en Ferrari’s, dit is pas echt een bijzondere sportwagen.

Bij occasions wordt te pas en te onpas ‘UNIEK!!!’ geroepen, maar we hebben nu een occasion gevonden die daadwerkelijk uniek is. Dat staat niet eens met hoofdletters in de kop, maar het is wel zo. Het betreft namelijk een Honda NSX van de tweede generatie, die extreem zeldzaam is in Nederland.

We zullen maar meteen vertellen hoe zeldzaam: op dit moment staan er slechts drie exemplaren op Nederlands kenteken. We horen je denken ‘Dan is ‘ie niet uniek’, maar dit is de enige zwarte in Nederland. De andere twee zijn wit. Je zult dus nooit naast een identieke auto staan bij het stoplicht.

De tweede generatie NSX is een zwaar ondergewaardeerde auto, en dat maakt ‘m alleen maar gaver. De auto oogt anno 2025 ook nog steeds bijzonder fris, terwijl het design – geloof het of niet – al 13 jaar oud is. De auto werd namelijk in 2012 gepresenteerd als de Acura NSX Concept. Deze ging vervolgens in 2016 vrijwel één op één in productie.

De tweede generatie NSX is op technologisch gebied ook nog helemaal bij de tijd, aangezien het een hybride is. De 3,5 liter V6 zorgt samen met drie elektromotoren voor 581 pk. De elektromotoren (twee op de vooras, eentje op de achteras) maken ook geavanceerde torque vectoring mogelijk. De V6 is gekoppeld aan een 9-traps automaat met dubbele koppeling.

Er stond jarenlang geen enkele nieuwe NSX op Nederlands kenteken, tot 2021. Toen was er voor het eerst een Nederlander die er eentje kocht. Dat was dus deze auto. Inmiddels zijn er nog twee bijgekomen, maar daarmee is het nog steeds een bijzonder zeldzame verschijning in Nederland. Ter referentie: van de Porsche 918 Spyder staan er 18 op Nederlands kenteken, oftewel zes keer zoveel…

De auto is af fabriek uitgerust met allerlei carbon opties en alcantara in het interieur, zoals een echte supercar betaamt. De auto is verder door Absolute Motors voorzien van Xpel, een Armytrix titanium achterdemper en (licht) getinte ramen.

Als je de foto’s ziet denk je misschien dat deze NSX verkocht wordt door Absolute, maar de auto wordt gewoon door de particuliere eigenaar op Marktplaats aangeboden. Hij heeft er niet veel mee gereden, want er staat een luttele 7.800 kilometer op de teller. Daarom is de vraagprijs niet mals: €227.550. Dat is zelfs meer dan de catalogusprijs van €210.786. Maar dan heb je dus wel een unieke auto.