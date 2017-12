Politie treft accu’s aan in auto, bestuurder opgepakt

Kijk, dat zouden ze met alle mensen moeten doen die met dikke accu's in hun auto rondrijden.

De politie heeft in Puttershoek een zware jongen opgepakt. Door een automatische kentekencontrole kregen agenten gisterennacht een auto in het vizier die als gestolen te boek stond. Het voertuig was ontvreemd in Gouda. Op de Eikenlaan gaven de koddebeiers de auto een stopteken. Nader onderzoek, als in een vluchtige blik, wees uit dat de auto propvol lag met gestolen accu’s. De stroomdragers zijn afkomstig uit zowel personenwagens als trucks.

De 28-jarige kansenparel achter het stuur reed met een ingevorderd rijbewijs en zit inmiddels vast. Wat hij precies van plan was met de accu’s is niet geheel duidelijk. Bij ouderwetse loodaccu’s loont het kennelijk de moeite oude meuk te recyclen, maar bij moderne lithium-ion accu’s is dat proces moeilijk en kostbaar. Wel worden gebruikte lithium-ion accu’s tegenwoordig gebruikt voor de opslag van zonne-energie. We zien de angles dus nog niet helemaal, maar wie weet is dit het begin van een nieuwe steelrage? (via RTV Rijnmond)