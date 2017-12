Is deze Thor truck epischer dan Tesla’s Semi?

Thor Trucks wil Tesla meppen met een hamer.

Tesla’s Semi verkoopt inmiddels als een speer, maar het duurt nog tot 2019 voordat de vrachtbak daadwerkelijk uitgeleverd zal worden. Het in Los Angeles gebaseerde Thor Trucks wil wellicht een graantje meepikken van de ontstane hype en onthulde vandaag officieel hun ET-One, die nog vóór de Semi leverbaar moet worden.

Als startup heeft Thor natuurlijk niet de middelen die Elon inmiddels heeft los weten te peuren van investeerders. Daarom zet het bedrijf deels in op beproefde techniek. Het chassis komt van Navistar, de assen van Dana axles en de elektromotoren van Hydro-Québec. Het is dus een soort bouwpakketje, zou je oneerbiedig kunnen zeggen.

Thor Trucks wil zich dan ook vooral toeleggen op het ontwikkelen van de accu’s. De ervaring die ze hiermee opdoen, wil het bedrijf in de toekomst aanwenden om reeds bestaande trucks om te bouwen naar EV-power. Toch is de ET-One meer dan alleen een uithangbord. Het bedrijf, dat overigens gerund wordt door twee 25-jarigen, claimt op haar website dat de truck 60 procent goedkoper te runnen is dan een conventionele truck. Dat zou dus nog een stuk goedkoper zijn dan Tesla’s Semi, waarvoor Elon himself een besparing claimt van 20 procent ten opzichte van een conventionele truck.

Hoe Thor dat echter precies denkt te bewerkstelligen weten we niet. De truck is met een vanafprijs van 150.000 Dollar zo’n beetje even duur als de Semi en heeft hetzelfde laadvermogen. Doch de range is met 100 mijl veel kleiner. Een versie met een range van 300 mijl staat in de planning, maar dan wel tegen een meerprijs van 100.000 Dollar.

Qua specs hoeft Tesla zich dus nog niet direct druk te maken over de concurrentie van Thor. Maar, de ET-One ziet er in ieder geval wel toffer uit en dat is ook wat waard.