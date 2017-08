“Accupakketten Tesla Model 3 zijn bekend”

Stukje bij beetje mag de wereld weten wat voor techniek er onder de kap van Elon Musk's nieuwe kindje schuilt.

Tesla houdt de precieze specificaties van de Model 3 nog even onder de pet. Nu en dan wordt wat informatie de wereld in geslingerd en zo werd vandaag bekend met welke accupakketten je de people’s EV kunt bestellen. Ook zo benieuwd?

Mooi! De nieuweling wordt geleverd met accupakketten met een capaciteit van 50 of 75 kWh. De kleinste versie heeft trouwens een wat grotere capaciteit dan 50 kWh, maar hoe groot precies is nog onbekend. Wel was al bekend dat de instapper een range van 355 kilometer heeft. De grotere komt nét geen 500 kilometer ver.

Zoals je kon verwachten zal versie met het grotere accupakket ook een klapje sneller worden dan z’n kleine broeder. De versie met 75 kWh doet 0-96 km/u in 5,1 seconden en heeft een topsnelheid van 225 km/u. Het basismodel accelereert naar 96 km/u in 5,6 tellen en geeft de strijd met de luchtweerstand op bij 210 km/u.

Voor wie het zich afvroeg: de accupakketten zouden zijn bevestigd in een conference call volgens de website Electrek. Het zal overigens nog een poosje duren voor de 50 kWh-versie te koop is. In eerste instantie wordt alleen het grotere model geproduceerd en geleverd.