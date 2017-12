Vergeten F1-circuit: TI Circuit Aida

Niet alleen concepten raken in de vergetelheid, dikwijls gebeurt het ook bij F1-circuits.

Laten we eerlijk zijn: op de F1 kalender staat eigenlijk maar één race die niet vervangbaar is en dat is die in Monaco. Spa? Suzuka? Silverstone? Monza? Geweldige banen met een lange historie in de sport, maar allen zijn al eens overgeslagen door het circus en volgens sommige geruchten zou dat zomaar weer kunnen gebeuren in de toekomst. Of er daarna nog een comeback inzit, is de vraag. Kijk maar naar Zandvoort.

Bij sommige banen, zoals bovengenoemden, zouden we het erg jammer vinden als ze van de kalender verdwijnen. Bij andere banen haalt iedereen zijn schouders op. De banen in de laatste categorie stonden vaak toch alleen maar op de kalender omdat iemand daar een dikke bak geld voor heeft neergelegd. Een Grand Prix zoals in Valencia kunnen we missen als kiespijn. De race in Sochi mag ook wel verdwijnen.

En toch…Jaren later heeft het feit dat er op een plaats ooit een Grand Prix is verreden toch een bepaalde magie. Of het nou een permanent circuit betreft of niet. Je kan bijvoorbeeld in Reims hier en daar nog een verweerd reclamebord zien. Ook in de buurt van het Japanse Okyama zal ‘altijd’ de magie van de F1 blijven hangen. In the middle of nowehere werd daar in 1994 en 1995 de Pacific Grand Prix verreden op het Tanaka International (TI) Circuit Aida, vernoemd naar rijke golfbaan-eigenaar Hajime Tanaka. Daarna verscheen de baan, zeer waarschijnlijk voor goed, van de kalender. Een terugblik.

1994

In het veelbewogen F1-seizoen van 1994 is de Pacific Grand Prix de tweede race op de kalender. Daarmee werd het de een voor laatste race van Ayrton Senna en staat deze in het kader van de Traction Control-controverse. Ayrton pakt de pole position. Dat gebeurt echter niet voordat Nicola Larini, die de race voor Ferrari mag rijden omdat Alesi geblesseerd is, de Italiaanse media te kennen geeft dat hij Traction Control gebruikt heeft in de oefensessie. Later wordt dat overigens ontkend door Larini en zijn team.

Direct na de start neemt de van plaats twee gestarte Schumacher de leiding over van Senna, die ten overmate van ramp in de eerste bocht getorpedeerd wordt door Hakkinen. Senna ligt uit de race, maar blijft nog even aan de kant staan om de Benetton van Schumacher in de gaten te houden als die de bocht uit accelereert. Het zijn de bekende beelden die je kan zien in de overbekende documentaire. Pas na een rondje of tien loopt Senna terug naar de pits.

Op het korte, behoorlijk saaie baantje stevent Schumacher ondertussen makkelijk af op zijn tweede overwinning van het jaar. Vlak voor het eind van de race kan hij zelfs de op plaats twee liggende Gerhard Berger inhalen en daarmee het hele veld op een ronde zetten, maar hij laat het tempo zakken. Achter Berger pakt Rubens Barrichello het eerste podium van zijn carrière voor Jordan.



1995

Ook in 1995 staat de Pacific Grand Prix weer gepland voor het begin van het seizoen, maar door een grote aardbeving in de regio wordt de race verplaatst naar later in het seizoen. Om precies te zijn, naar exact een week voor de Japanse Grand Prix op Suzuka. In twee opzichten heeft dit grote gevolgen voor de race.

Schumacher, bezig aan zijn laatste jaar bij Benetton, komt naar Japan met een grote voorsprong op rivaal Hill. De Williams-man heeft eigenlijk alleen nog op papier een kans om het kampioenschap te winnen. Maar, het is niet beslist totdat het beslist is. Williams begint het weekend in ieder geval goed, hoewel het team waarschijnlijk liever gezien had dat Hill de pole position pakte in plaats van diens teamgenoot David Coulthard. Schumacher parkeert zijn Benetton op plaats drie.

Bij de start komt Hill niet goed weg, maar met noest verdedigend werk houdt hij Schumacher achter zich. Gevolg is wel dat Alesi de kemphanen voorbij schiet. Coulthard rijdt ondertussen vooraan weg en lijkt op een gegeven moment op een makkelijke overwinning af te gaan. Dan maakt zijn team echter een fout. Coulthard was gestart op een driestop-strategie, maar het team denkt waarschijnlijk voor zekerheid te kiezen en switcht naar een tweestopper.

Ze houden hierbij echter geen rekening met Schumacher en het Benetton team. Door een snelle stop gaat Schuey Hill en Alesi voorbij. Daarna jaagt hij op Coulthard. Schumacher’s driestopper werkt nu in zijn voordeel en Williams onderkent het gevaar te laat. Zo wint Schumacher ook de tweede en laatste race op het circuit én verzekert hij zich van het kampioenschap van 1995. Voor de ogen van welgeteld 15.000 fans.

Want ja, zelfs de zo racegekke Japanners hadden kennelijk niet veel trek om ergens op een afgelegen steenklomp een race te bekijken op een Mickey Mouse-baantje. Zeker niet gezien het feit dat de Japanse Grand Prix op Suzuka een luttele week later op het programma stond.

De periode na 1995

Na de F1 races keerde het circuit grotendeels terug naar de functie die het voorheen had: een speeltuin voor rijken om hun bolides de sporen te geven tijdens trackdays. Op 1 januari 2005 werd de naam van het circuit veranderd in Okayama International Circuit.

Pas in 2008 werd er weer een race verreden die meetelde in een door de FIA georganiseerd wereldkampioenschap, namelijk het WTCC. Japan-fan Tom Coronel won er de tweede race van het weekend. Doch ook het WTCC bleef niet lang. Vanaf 2011 verhuisde de race naar…Suzuka.