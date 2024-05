BREEK: BMW verwijdert de ‘i’ van benzineauto’s

BMW verwijdert de ‘i’ van de benzine-modellen omdat dat logisch is.

Vroeger was het leven echt heel erg simpel. Popgroepen bestonden uit echtparen (Fleetwood, Abba, The Mamas & the Papas), joggen moest nog uitgevonden worden en bij BMW konden de namen niet simpeler. Een BMW uit de 5 Serie met een 2.5 liter motor, heette de 525.

Een 3 Serie met 2.4 liter dieselmotor noemde men 324d als er een turbodiesel in lag, 324td. De ‘i’ was vroeger nog echt een toevoeging, want daarmee duidde BMW aan dat de motor was voorzien van injectie in plaats van een carburateur. In de jaren ’80 werd deze techniek omarmd en gemeengoed.

BMW verwijdert de ‘i’

Wat dat betreft is de naamvoering al een tijdje niet meer consequent. Want die ‘i’ is al lang niet meer een onderscheidende factor: alle benzinemotor hebben nu (directe) injectie. Dat is een van de redenen dat BMW de ‘i’ verwijdert van de benzinemodellen, zo meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde BMWblog.

Er is natuurlijk nog een reden dat BMW de ‘i’ verwijdert bij de benzineversies. Dat zijn namelijk de elektrische BMW’s. De i is nu tevens de letter waarmee BMW aangeeft dat het een elektrische auto betreft, denk aan de i4, i5 en i7. Dat zijn de elektrische varianten van de 4 Serie, 5 Serie en 7 Serie.

Welke letter ervoor in de plaats komt, is niet bekend. Wel zal de naam ‘d’ nog behouden blijven voor de diesels (zo lang die er zijn). Ook de ‘e’ zal blijven. De scherpe BMW-geest zal opmerken dat ‘e’ (voor ‘eta’) altijd al een milieuvriendelijke(re) variant is geweest. Eerst waren modellen als de 525e de versie met langeslag-motor, tegenwoordig gebruikt men die toevoeging voor de plug-in hybride modellen.

Bijzondere dingen

Er gebeuren sowieso al bijzondere dingen met de badges van BMW. Zo is het getal achter de serie al lang niet representatief voor de cilinderinhoud. Een andere nieuwe vinding is dat bij de badge het cijfer dat de serie aangeeft, een maatje groter is dan de motoraanduiding. Dus bij 520i is de vijf groter geschreven dan 20i. Dat deed BMW voor het eerste met de nieuwe 7 Serie (G70).

De eerste nieuwe BMW met benzinemotor zonder i zal de X3 M50 zijn. Dat is dan een X3, maar dan met een 3.0 zescilinder en standaard M-pakket (niet de M-versie, die het X3 M). Daarna zijn de 1 en 2 Serie aan de beurt.

Bij die modellen verwijdert BMW dus de ‘i’ bij de benzinemodellen en kun je dus voor komen rijden in een gloednieuwe BMW 116 High Executive met M Sportpakket. Helder. We schatten zo in dat het verwijderen van de ‘i’ toch een cent of twee gaat schelen per badge en er hoeft zo ook minder inkt verspild te worden voor de folders. En van dat geldt kan de familie Quandt toch weer op vakantie naar Torremolinos.

