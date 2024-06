Mercedes-Benz E300de All Terrain – test en video

We spoelen maar even door naar de conclusie van de test van de Mercedes-Benz E300de All Terrain: wat een perfecte auto.

Des te belangrijker dat ik jullie nog even wijs op het bestaan van deze versie. In 2017 kwam Mercedes-Benz al met de eerste generatie E-klasse All-Terrain, maar een hardloper in de verkoopstatistieken was het nooit.

Wat is een All-Terrain?

Mercedes-Benz is de uitvinder van de automobiel, maar ook zij moeten af en toe iets jatten van een andere fabrikanten. Zo voert Volvo al jaren Cross Country modellen en Duits concullega bouwt al twee decennia Allroad versies van hun Avants.

De E-klasse All-Terrain is dus een opgehoogde, beetje ruiger gemaakte E-klasse. De E-Klasse All-Terrain is standaard uitgerust met de eenkamer-luchtvering AIRMATIC. Deze biedt 46 mm meer bodemvrijheid en een traploos verstelbare demping voor de ingaande en uitgaande trappen van de schokdempers.

In het standaardrecept voor dit soort auto’s zitten ook wat andere elementen. Voor de All-Terrain rust Mercedes-Benz de E-klasse met wielkastbekledingen in mat donkergrijs en dorpelverbreders met sierlijst in hoogglanzend chroom uit. Aan voor- en achterzijde hebben de bumpers “optische” onderrijbeveiliging in hoogglanzend chroom, die doen functioneel waarschijnlijk niet zoveel, maar zorgen wel voor een “robuuste” uitstraling.

Hilarisch genoeg kon het blijkbaar uit om voor deze versie speciale vloermatten met opschrift ‘All-Terrain’ te laten knopen.

Uiteraard is 4MATIC vierwielaandrijving standaard en er is een rijprogramma ‘Offroad’ Zo is er een offroad-screen en een ‘transparante motorkap’ als bestanddeel van de 360°-camera.

E300de is de geniale diesel plug-in hybrid

De All-Terrain krijgt niet alle motoren uit de huidige modulaire motorenfamilie van Mercedes-Benz Fame (Family of Modular Engines). Behalve de E300de is er nog de keuze uit de E220d met 197pk/ 440 Nm of de heerlijke E450 die 381pk/ 500 Nm uit zijn zes cilinders haalt.

De E300 de 4MATIC heeft de bekende viercilinder diesel met 197pk/ 440 Nm. Uiteraard zijn ook de diesels tegenwoordig hyper-schoon.

Het elektrische deel bestaat uit een 25,4 kWh groot accupakket, de eerste EV’s hadden ook zo’n formaat accu. De elektrische range is dan ook zo’n theoretische 100 km, waar in de praktijk gauw 70 km van overblijft. Dat is voor heel veel mensen genoeg om de boodschappen in het weekend mee te doen of het dagelijkse woon-werk verkeer mee af te handelen.

De elektromotor is 129 pk en 440 Nm sterk, wat voldoende is om comfortabel door de stad heen te manoeuvreren. De gemiddelde Nederland voegt met 75 km/u in op de snelweg, de E300de komt daar natuurlijk makkelijk elektrisch mee. Heb je wat meer haast, dan schakelt de dieselmotor (bijna) onmerkbaar bij.

Zoals vaker, mag je niet zomaar de vermogens van elektro- en verbrandingsmotor bij elkaar op tellen. Toch komt de E300de dichtbij, want het maximale systeemvermogen is 313 pk. De sprint naar de 100 is in 6.9s gepiept, de topsnelheid is iets lager dan bij de E220d All-Terrain (die haalt 220 km/u) en blijft steken op 213 km/u.

Zijn er nog minpunten

Een diesel-PHEV heeft straks een MRB waar je U tegen zegt. Sterker nog voor dat geld kan je ook je eigen bijstandstrekker inhuren die je op je rug overal heen brengt. Waarmee ik maar wil zeggen dat de motorrijtuigenbelasting in Nederland sowieso belachelijk hoog is, voor diesels helemaal en dat dit een zware jongen is.

Killer features

We schrijven Comfort met een hoofdletter C. Ik haal zelf een teiltje voor dit vreselijke taalgebruik, maar het is wel waar. De reguliere E-klasse is al zo fantastisch comfortabel, iets meer grondspeling en niet van die achterlijke platte banden.

Vergeet SUV’s voor wat meer comfort, zithoogte en eventuele offroad eigenschappen. De E-klasse All-Terrain biedt, zeker voor in Nederland, genoeg van dit alles.

Zoals alle E-klasses zijn er diverse features waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Denk aan ENERGIZING COMFORT waarbij alle systemen (inclusief sfeerverlichting en climate control) samenwerken om het de inzittenden naar de zin te maken. Er is zelfs een nieuwe programma ter voorkoming van wagenziekte die de symptomen van de voorpassagier kan helpen verlichten of het begin ervan uitstellen, de waargenomen ernst ervan verminderen en het welzijn in het algemeen vergroten. Briljant toch, hoewel ik de tekst mistte: “Niet de hele tijd op je telefoon kijken als je misselijk wordt.”

Iets wat jouw auto ook niet heeft is Digital Vent Control. De E-klasse past automatisch de luchtuitstroomopeningen voorin aan op een gewenst ventilatiescenario. Mocht je eigenwijs zijn, dan kan je het ook nog ovverulen met de hand.

Alternatieven

De Volvo V90 Cross Country is er niet meer als diesel, maar stekkeren met een benzine-PHEV kan natuurlijk ook. Of die nog in de Nederlandse prijslijst staat, valt te bezien, maar de Volvo dealer zal in ieder geval dikke lagen stof van de folder af moeten blazen.

Ook al geen hardloper (in Nederland) is de Audi A6 AllRoad. Toch kan je niet heen om de eindbazen die de wereld quattro gaven. Voor in ruigere klimaten of landschappen kan de extra bodemspeling en vierwielaandrijving serieus nuttig zijn. Hoewel ik dan ook meteen terug denk aan de Finse taxichauffeur die 150.000 km door Lapland reed. De meeste kilometers reed hij in een EQE met achterwielaandrijving. Leg me nog eens uit dat we een diesel met vierwielaandrijving nodig hebben…

Conclusie Mercedes-Benz All Terrain test

Een briljante auto. Voor stadsverkeer laad je de grote accu op, voor lange afstanden tank je diesel. Het comfort, ruimte, de systemen, de afwerking, alles is even briljant. De perfecte auto dus, ik schreef het al.