Agent rijdt 209 km/u in politieauto, raakt rijbewijs kwijt

Oom agent tikt 209 km/u aan en jaagt ermee een vrouw in het ziekenhuis.

Iedereen die wel eens op de Autobahn is ingehaald door een vlugge jongen kent het gevoel. Je ziet de naderende auto steeds groter worden in je linkerbuitenspiegel. En dan plotseling: een orkaan van geluid door de motor en de wind. Dat kan schrikken zijn. Zeker als de desbetreffende auto een politieauto is op de Nederlandse wegen.

Het overkwam een vrouw op de snelweg A67 in het Brabantse Ommel. Ze reed op deze snelweg toen ze werd ingehaald door een politieauto (foto ter illustratie). De agent zou met een snelheid van 209 km/u voorbij komen gescheurd. Of de politieauto zwaailichten voerde, is niet bekend.

De bestuurster schrok zo van de politieauto dat ze aan haar stuur trok. Haar auto raakt de middenberm van de snelweg en slaat over de kop. Tijdens de crash wordt de bestuurster uit haar auto geslingerd. Een ambulance brengt haar naar het ziekenhuis in Nijmegen.

Een opvallend detail: verschillende automobilisten die langs de crashlocatie reden, maakten foto’s. Meerdere van de ramptoeristische hobbyfotografen kregen een boete van € 385.

Agent bekent schuld

De vlugge ambtenaar moest voorkomen in de rechtbank van Den Bosch. Daar gaf hij toe dat hij met 209 km/u over de A67 reed. Bij zulke grote overtredingen neemt het OM per geval een individuele beslissing. Op basis van de feiten eist de officier van justitie een taakstraf van 120 uur voor de man. Daarnaast raakt de agent zijn rijbewijs één jaar kwijt.

Foto: A6 politie gespot door @julian06

Bron: Omroep Brabant