Iedereen wil van zijn Tesla af!

En dan hebben we het niet over de hausse aan Model 3 occasions op Marktplaats…

Mensen zijn een interessante diersoort. We begonnen ooit als jagers en verzamelaars, levend in en van de natuur. Inmiddels zijn we zover doorontwikkeld dat we bijna niet meer kunnen zien of een video of foto echt is, gemanipuleerd of zelfs door AI gemaakt.

Onderweg naar het nu hebben we de planeet aarde aardig op de proef gesteld en daarom hebben we af en toe zieners nodig zoals bijvoorbeeld Elon Musk. De plofmotor is op zijn retour en we moeten denken aan uitstoot en milieu.

Toyota Prius

Eerst ging heel Californië vooruitstrevend aan de Toyota Prius. Dat brave Japanse merk werd opgehemeld door de uitvinding van deze (lelijke) hybride. Met de bouwkwaliteit en de betrouwbaarheid van de Japanners een enorm succes.

Maar toen moesten we helemaal elektrisch! Toyota bood dat niet aan en wie niet dood gevonden wilde worden in een Nissan Leaf had in het begin weinig keus. Maar toen stond de messias Elon Musk op!

Messias Musk

Musk kon niet kapot bij deugend Hollywood en de rest van de wereld. Hij begon ook geen autofabriek maar een merk. Dat benaderde hij als een soort techbedrijf. Geen jarenlange ontwikkeltrajecten, gewoon bouwen, op de markt flikkeren en met software updates fixen wat er stuk was.

Mensen met een visie zoals Musk brengen verandering te weeg. Tesla heeft de standaard gezet voor de elektrische auto en de gevestigde merken zijn eigenlijk nog altijd niet op gelijke hoogte. De Chinezen daarentegen maken het iedereen moeilijk, maar dat terzijde.

Duivel Musk

Kortom, iedereen liep weg met Elon Musk en zijn visie op elektrisch rijden. Onderweg begon hij nog een ruimtebedrijf en een internet via de satelliet bedrijf. Wat een visionair en wat een ondernemer.

Totdat hij Twitter kocht… Musk mikte twee derde van het personeel eruit, doopte het platform om tot X en haalde alle censuur eruit. Met de introductie van de community notes moesten gebruikers nu zelf maar aangeven wat er wel en niet klopt op X. Vrijheid van meningsuiting tot in extremis. En wat nog erger was, hij steunde Donald Trump bij de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Iedereen wil van zijn Tesla af!

Hoe iemand voor het deugende deel van de wereld van zijn voetstuk kan vallen. Was het eerst bijna een religie om in een Tesla te rijden, als Musk Trump steunt dan moet hij wel slecht zijn. En nu wil iedereen dus van zijn Tesla af.

Dat zeggen wij niet, dat lezen we bijvoorbeeld in het FD. Zij deden een rondje langs bedrijven om te vragen hoe zij denken over Tesla. Zo benaderde de krant bijvoorbeeld Nancy Kabalt, de oud directeur van Stedin die nu een consultancybedrijf heeft in de groene energie, Windkracht 5. Oh en ze zit in de raad van bestuur van Fastned.

Musk is van visionair veranderd in een radicale maniak. Ik kan niet langer zonder schaamte in mijn Tesla rijden. Nancy schaamt zich voor haar Tesla, maar bouwt wel graag windmolens in de Noordzee

Nu haar leasecontract is afgelopen wil ze graag een andere elektrische auto, omdat Musk volgens haar de democratie ondermijnt en daar werkt Kabalt niet aan mee. Dan koopt ze wellicht liever een elektrische auto uit de Volksrepubliek China? Daar zit het wel goed met de democratie toch?

Persoonlijk was ik wel nieuwsgierig geweest naar de manier waarop Elon Musk de democratie precies ondermijnt, want vooralsnog is hij vooral voor extreme vrijheid van meningsuiting, wat op zich een kenmerk is van een democratie dacht ik, maar dat kan uiteraard aan mij liggen. Ook heb ik wel vertrouwen in onze Europese democratie, die gaat toch niet zomaar ten onder door de mening van Elon Musk?

Elon Musk moet gecanceld

Even naar de andere kant kijken. Het is natuurlijk wel bijzonder dat de miljardair zich ook met de politiek in Europa bemoeit. Zo denkt hij dat de Alternative für Deutschland de enige is die zijn fabriek in Berlijn Duitsland kan redden.

Daarnaast probeert hij Labour in Groot-Brittannië voetje te lichten. Moet hij zich daar allemaal mee bemoeien? Is het wenselijk dat een Amerikaanse miljardair zich met de Europese politiek bemoeit? Nee wellicht, maar aan de andere kant, bemoeien wij ons ook niet met de politiek in de rest van de wereld?

Deugen om het deugen

Ondertussen buitelen bedrijven over elkaar heen om maar als eerste afstand te nemen van Tesla en Musk in het bijzonder. Pensioenfonds ABP verkocht eind september 2,8 miljoen aandelen Tesla omdat ze het niet eens zijn met hoe Elon Musk binnen Tesla wordt beloond.

Het ABP liep daardoor in 2024 maar liefst 375 miljoen dollar aan winst mis. Ten koste van de deelnemers aan het pensioenfonds. Uw pensioen wordt niet geïndexeerd want we willen niet beleggen in Tesla… Makkelijk kletsen voor types als Paul Rosenmöller die bij het ABP zijn zakken wat mag aanvullen in het bestuur.

De hele wereld wil van zijn Tesla af

Ook in Duitsland schrapte drogisterijketen Rossman (4.700 winkels) Tesla als zakenauto. In Amerika gaan de bumperstickers met “Ik kocht dit voordat Elon gek werd” als warme broodjes over de toonbank. Kortom het kan verkeren. Wilde je een paar jaar geleden deugen, dan kocht je een Tesla. Wil je nu deugen, moet je er zo snel mogelijk vanaf.

Het FD vroeg overigens ook nog even aan Olof van der Gaag, voorzitter van de Vereniging voor Duurzame Energiebedrijven (Tesla is lid), hoe hij denkt over Elon Musk en Tesla.

Ze maken goede auto’s. Ik ga onze leden niet beoordelen op de politieke voorkeuren van de ceo. Olaf denkt nog wel logisch na en gaat Tesla nog niet royeren als lid.

Particulieren schamen de ogen uit hun kop

De media heeft het er maar druk mee, want ook EenVandaag ging te rade bij zijn opiniepanel. Ze deden onderzoek onder ruim 26.000 leden van het Opiniepanel, waar maar liefst 432 leden ook echt een Tesla leasen of bezitten.

De uitkomst? Veertig procent van de Tesla rijders in het EenVandaag opiniepanel schaamt zich voor zijn elektrische auto en drie op de tien leden wil daarom van zijn Tesla af. Ook wel makkelijk als je Model 3 uit 2019 uit de lease loopt nu. Keus genoeg inmiddels. Principes zijn mooi, als het maar niet teveel kost. Doe nu maar een Chinese EV.

Dus er zijn 26.000 leden, daarvan rijden 432 stuks een Tesla. Daarvan schamen 172 mensen zich voor hun Tesla en 129 willen van hun Tesla af. EEN HALF PROCENT van het EenVandaag opiniepanel schaamt zich voor Elon. Nog los van hoe dat hele opiniepanel is samengesteld.

Een deel van de schamers met een Tesla heeft wel het voornemen om met zijn kabouterknuistjes een anti-Musk sticker op zijn Tesla te plakken. Dat zal ‘m leren!

Overigens lezen we helemaal onderaan in de laatste alinea van het artikel dat eveneens veertig procent gewoon trots is op zijn Tesla. Zo schrijft zo’n trotse Tesla rijder aan de actualiteitenrubriek:

Er zijn ook componisten die mooie muziek maken en slechte dingen deden, dat maakt hun muziek niet minder mooi.

De markt heeft gelijk

Als we dan nog even kijken naar de verkoopcijfers van Tesla over 2024 dan blijkt dat het wellicht toch niet zo leeft als de media doet lijken (ja ja, wij schrijven er nu ook over). In 2024 was de Tesla Model Y gewoon de best verkochte auto. Op nummer vier stond dan ook nog de Tesla Model 3.

De markt trekt zich vooralsnog niets aan van de grillen van voormalig messias Elon Musk. De verkopen dalen wel wereldwijd, maar dat lijkt meer aan de toenemende concurrentie uit onder andere China te komen dan door de politieke hobby’s van Musk.

De geschiedenis leert overigens dat wie er achter een auto zit niet persé uit hoeft te maken. De Volkswagen Kever was ook na de Tweede Wereldoorlog een daverend succes, terwijl de man die de auto voor de gewone Duitser op de markt wilde brengen een stuk minder geliefd was na de oorlog…