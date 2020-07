Politie vist gestolen Ferrari uit het IJ

Ze hadden er twee dagen voor nodig, maar de Ferrari die in het IJ was gevonden is nu boven water.

Ferrari’s die in een schuur gevonden worden kennen we. Dat iemand een Ferrari aantreft op de bodem van een rivier horen we minder vaak. Dat is ook niet zo gek: de bodem van het IJ is een van de weinige plekken in Amsterdam die niet drukbezocht is.

Toch waren er vorige maand mensen die een bezoekje brachten aan de bodem van het IJ. Duikers van de brandweer hielden hier namelijk een oefening. Ze deden daarbij een opmerkelijke vondst. De duikers troffen namelijk een auto aan die op zijn kop in de modder lag. Na een kentekencheck bleek het te gaan om een Ferrari Mondial uit 1987. De auto was al sinds 1994 vermist.

De brandweerduikers vonden de Ferrari op 17 juni, meldt AT5. Vandaag heeft de politie de Ferrari eindelijk boven water gekregen. Gisteren hadden ze het ook al geprobeerd, maar toen bleek dat dit klusje geen eitje was. De Ferrari zat namelijk muurvast in de modder. Duikers van de marine en de politie moesten de auto eerst vrij zien te krijgen.

Het is nog niet bekend hoe de Ferrari in het IJ is beland. De politie gaat uitzoeken wat er precies gebeurd is. De auto wordt afgevoerd, zodat de politie de auto rustig aan een inspectie kan onderwerpen.

Het is geen reden om hem in het IJ te rijden, maar de Mondial kan niet gerekend worden tot de mooiste Ferrari’s. Het ontwerp van Pininfarina is tot op de dag van vandaag controversieel. Aangezien het hier om een exemplaar uit ’87 gaat, betekent dit dat het om de 3.2 gaat met 270 pk. Die was er cabrio en coupé, maar het is niet uit de foto’s af te leiden om welke van de twee het gaat.

Foto’s: Inter Visual Studio/Robby Hiel