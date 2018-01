Check deze barnfind van 4 miljoen dollar!

Zo vind je ze niet vaak.

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig schuurvondsten die ons versteld kunnen doen staan. We horen immers om de haverklap van allerlei schuurvondsten, de een spectaculairder dan de ander. Voor wat betreft deze schuurvondst is er echter geen twijfel over mogelijk dat het een unicum is. Zeker wanneer de vinder, die het werk al jarenlang doet, claimt dat de desbetreffende dag de mooiste van zijn leven was.

De reden? Wel, Tom Cotter, Barn Find Hunter voor Hagerty, stuitte op een reeks klassieke parels die al meer dan 25 jaar verscholen stonden in een stoffige garage. Onder deze auto’s bevonden zich twee iconen uit de automobiele geschiedenis: een Ferrari 275 GTB en een Shelby Cobra 427.

Cotter wist de bolides te ontdekken nadat hij erover op de hoogte was gebracht door een vriend van de huidige eigenaar. De locatie waar de auto’s momenteel staan weg te kwijnen moet namelijk worden gesloopt, waardoor de eigenaar nog maar enkele weken heeft om een beslissing te nemen over het lot van zijn auto’s.

De eigenaar heeft de auto’s door de jaren heen weten te verzamelen, maar besteedde er na 1991 vrijwel geen aandacht meer aan. De verzamelaar was namelijk nauw bevriend met een monteur, die de auto’s voor hem onderhield. Nadat hij tijdens een motorrace verongelukte wist de eigenaar zich geen raad meer, waardoor zijn verzameling uiteindelijk begon te verpieteren.

Toen de Barn Find Hunter het wagenpark recentelijk ontdekte, bleek de staat ervan nogal wat van zich te wensen over te laten. Desondanks zullen de auto’s na een flinke opknapbeurt weer kunnen schitteren als nooit tevoren.

De Ferrari 275 GTB is een zeldzaam aluminium exemplaar, waarvan er slechts een handvol zijn gemaakt. De gruwelijke V12 in het vooronder zorgt voor een klap vermogen en een schitterend geluid. Samen met een vinylblauw interieur en een tellerstand van 13.000 mijl zal hij ongetwijfeld een klein vermogen waard zijn. Tom vond daarnaast een Shelby Cobra 427, waarvan er ongeveer 100 zijn geproduceerd. Tenslotte stonden er nog een Triumph TR-6, een Morgan Plus 8 en een BMW 325ix.