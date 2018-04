Politie zet nieuw wapen in tegen volksvijand nummer 1

Low Tech bestrijdt Hi Tech.

De mobiele telefoon en met name de smartphone heeft ons een hele nieuwe manier van leven gebracht, maar hier kleven ook nadelen aan. Het is verleidelijk om ten allen tijde met dat ding in je knuisten te zitten, ook als je eigenlijk andere dingen moet doen, zoals op het verkeer letten. Ons archief puilt inmiddels uit van de berichten rond dit thema en de juridische rompslomp eromheen.

Aan dit dikke boekwerk mag nu weer een hoofdstuk worden toegevoegd. De politie zet namelijk een nieuw wapen in om mensen die nog steeds hun telefoon achter het stuur gebruiken keihard aan te pakken, namelijk een touringcar. In plaats van naar Benidorm, toerde de bus deze week naar het Oosten van het land, met als lading een stel agenten.

Al rijdende over ’s heeren wegen, konden de agenten in de bus goed zien wie er zat te bellen, appen, facetimen, surfen of selfieën achter het stuur. Vervolgens werden de boosdoeners verklikt aan ongemarkeerde politievoertuigen die in de buurt van de bus bleven, om ze aan de kant te zetten en te voorzien van een dikke prent. Deze bedraagt voor dit vergrijp 230 Euro, exclusief de bekende 9 Euro administratiekosten.

Hoewel het precieze aantal onbekend is, werden gisteren en vandaag ‘honderden’ bestuurders aan de kant gezet. Ook vrachtwagenchauffeurs ontspringen de dans niet. Vanuit hun ivoren toren partybus hebben de mannen en vrouwen in blauw namelijk ook op hen prima zicht. Je bent gewaarschuwd!

Bedankt iedereen voor de tips!