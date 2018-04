De nieuwste Singer is een rijdende plattegrond

De klant is koning.

Al bijna tien jaar geleden maakte de wereld kennis met Singer. Het kleine Amerikaanse bedrijfje had als streven om de perfecte Porsche te bouwen. Daarmee is Singer niet een dertien-in-een-dozijn-tuner, hun uitgangspunt was namelijk niet de nieuwe 911. Ze pakten de 911 van de 964-generatie en maakten er een feestje van voor puristen.

Wat dat puristische ideaalbeeld is: meestal een klassieke Carrera zoals deze Nederlander, andere klanten hebben een meer speciale wens. Die wensen vervult Singer graag, met als resultaat bijvoorbeeld een 911 met F1-technologie. Wat je ook wilt, het resultaat is volgens menig petrolhead altijd om van te smullen.

Vreemd dus dat ondergetekende enkele vraagtekens kreeg toen foto’s van de nieuwste Singer opdoken. De klant in kwestie, we weten niet wie dat is, heeft de auto namelijk een bijzondere stickerset gegeven. De basis is donkerblauw met gele Porsche letters, niet verkeerd dus. Daarna kwamen er lijnen op die iets weghebben van het beeldmateriaal waarmee Gerrit Hiemstra wind uitlegt. Hoe zit dat?

Bijna goed: de lijnen zijn gebaseerd op de plattegrond van Mulholland Drive. Dit stukje van Los Angeles staat bekend als de plek waar de rijkelui van Hollywood hun bolides uitlaten. Omdat het Amerikaanse Singer de beste stuurmans-Porsches bouwt, is het een begrijpelijke gedachte. Of het ook goed uit de verf komt (pun intended) maakt eigenlijk weinig uit, want de verf zit op de beste Porsche ter wereld, als ik mijn bescheiden mening daarover mag delen.

Imagecredit: Singer Vehicle Design