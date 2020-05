Politie zoekt 320 km/u+ Audi RS6-bestuurder [video]

Een automobilist heeft in een Audi RS6 Avant meer dan 320 km/u gereden en deze actie op video vastgelegd.

Door de coronacrisis zijn de snelwegen leger dan ooit. En dit brengt de nodige ‘corona racers’ (nu al woord van het jaar) naar buiten. Hadden we eerder deze maand nog een 19-jarige die 308 km/u aantikte in een C63 AMG, dit verhaal gaat nog een stapje verder.

In het Verenigd Koninkrijk heeft een automobilist zichzelf gefilmd terwijl hij over de M23 tussen Gatwick en Crawley blaast. Op de rustige snelweg tikt deze persoon in een Audi RS6 C7 Avant een snelheid van maar liefst 201 mp/h aan en dit alles werd op video vastgelegd. Dat is omgerekend zo’n 323 km/u. De daadwerkelijk gereden snelheid zal iets lager hebben gereden door de tellerafwijking, maar feit blijft dat dit ongelofelijk hard is gegaan.

De video van de daad met de Audi RS6 werd gedeeld op sociale media. Dat is de politie van Sussex niet onopgemerkt gebleven. In een oproep stelt de politie op zoek te zijn naar de bestuurder van de RS6. Het is niet bekend op welke datum de beelden zijn gemaakt. Getuigen die iets gezien of gehoord hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie van Sussex.

Op de video is te zien hoe de bestuurder met één hand filmt. Hoewel het niet druk is, rijden er toch een aantal auto’s op het stuk snelweg. De gevolgen waren niet te overzien als één van deze auto’s naar de rechterbaan zou wisselen.