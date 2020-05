Politie betrapt 19-jarige met 308 km/u in C63 AMG

Meer dan 300 km/u in een Mercedes C63 AMG en dan betrapt worden door de politie, dat is een serieuze snelheidsovertreding.

We zijn hier in Nederland gezegend met het feit dat Duitsland zo dichtbij is. Vooralsnog zijn er voldoende stukken waar we legaal de topsnelheid van onze auto’s kunnen testen. Aan de andere kant van de plas is dat er niet bij. Daar kan het gas enkel legaal ingetrapt worden op het circuit. Een jonge automobilist waande zich in zijn gedachten op de ‘autobahn‘ en liep met een ferme overtreding tegen de lamp.

Snelheidsovertreding in Mercedes C63 AMG W204

In Canada werd deze 19-jarige namelijk betrapt met een lasergun. Op een snelweg met een toegestane maximumsnelheid 100 km/u in de provincie Ontario werd de bestuurder geklokt met een lasergun. Het apparaat gaf een snelheid aan van 308 km/u. In het conservatieve Canada kon de politie het niet geloven. In een video geeft een agent aan nog nooit met zo’n bizarre snelheidsovertreding te maken hebben gehad.

De jonge bestuurder was met de auto van zijn vader onderweg. Naast hem in de auto zat een vriend. Ze reden met een Mercedes C63 AMG met de befaamde 6.2-liter V8. Standaard goed voor 457 pk, 487 pk met het Performance Package Plus of 507 pk met de 507 Edition. Hoeveel pk de C63 ook had, ze deden het nog prima. Want met meer dan 300 km/u geklokt worden is serieus hard in een C-klasse.

De 19-jarige zal thuis wat uit te leggen hebben. De politie heeft de C63 AMG in beslag genomen. Ook moest hij zijn rijbewijs inleveren. De straffen voor dit soort overtredingen zijn niet mals in Canada. In het ergste geval moet de automobilist maximaal zes maanden brommen. De boete kan oplopen tot zo’n 10.000 CAD (meer dan 6.000 euro).

Fotocredit: OPP Highway Safety Division