BMW introduceert nieuwe zescilinder diesel

Er is nog meer nieuws van de BMW Groep, ditmaal met betrekking tot een verse zescilinder diesel.

Hoewel diesels in Nederland niet meer zo heel gebruikelijk zijn op nieuwe personenauto’s, is de zelfontbrander nog altijd springlevend onder met name de Duitse autofabrikanten. Vandaag heeft BMW nieuws te melden over een zescilinder dieselmotor.

De Duitse autobouwer introduceert namelijke een nieuwe generatie zes-in-lijn diesel. Het blok is deze zomer al te vinden in een aantal modellen van het merk. Het gaat hier om een 3.0 BMW TwinPower Turbo, gekoppeld aan een 48-volt mild hybride systeem. Met deze update voldoet de diesel aan de Euro 6d norm.

Het maximumvermogen van de zelfontbrander ligt op 286 pk. Dat is een stijging van 15 pk in vergelijking met de vorige generatie van deze motor. Het koppel is met 15 Nm toegenomen tot 650 Nm. Het maximumkoppel is aanspreekbaar tussen 1.500 en 2.500 toeren per minuut.

Je gaat het drieliter blok onder meer vinden in de 730d, de X3 xDrive 30d, de X4 xDrive30d, de X5 xDrive30d en de X6 xDrive30d. Afhankelijk van het model varieert het opgegeven brandstofverbruik tussen 4.8 l/100 km en 6.2 l/100 km. Het verschil in acceleratie is klein. In het geval van de BMW 7 Serie (730d) xDrive is er een winst van 0,2 seconden bereikt. De sedan doet 0-100 km/u met deze motor in 5,6 seconden.

Deze BMW zescilinder diesel zal ook met wat meer oempf verkrijgbaar zijn. We hebben het dan over de 740d xDrive, X3 M40d, X4 M40d en de X7 xDrive40d. Het vermogen komt uit op 340 pk en 700 Nm koppel tussen 1.750 en 2.250 tpm. Eveneens bedraagt de winst in acceleratie 0,2 seconden in het geval van de 740d xDrive. Het sprintje naar honderd is gedaan in vijf tellend rond.