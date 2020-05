ANWB: nauwelijks files tot de zomervakantie

De komende maanden kun je nog lekker doorblazen, volgens de ANWB hoeven we nauwelijks files te verwachten.

Nog een paar dagen en dan treden opnieuw versoepelende maatregelen in. Mondjesmaat werken mensen weer één of meerdere dagen op kantoor. De verwachting is dat de komende maanden steeds meer mensen weer naar het werk zullen gaan als dit volgens de RIVM richtlijnen kan. De ANWB heeft alvast een voorspelling gedaan met betrekking tot de files.

De voorspelling is afkomstig van Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie. Hoewel er meer mensen naar het werk gaan, hoeven we volgens deze ANWB-man tot en met tenminste de zomervakantie nauwelijks rekening te houden met een ochtend- of avondspits. De voorspelling is gedaan op basis van nieuwe cijfers afkomstig van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

De verkeersintensiteit begint langzaam toe te nemen, maar zit nog lang niet op het niveau van voor de crisis. Het woon-werkverkeer tijdens de ochtendspits op dit moment zo’n 30 procent minder in vergelijking met de situatie voor de crisis.

Tijdelijke (kleine) opstoppingen zijn niet ondenkbaar, maar lange files van 10 tot 20 kilometer hoeven we niet te verwachten. Dat is met name fijn voor de beroepsgroep die niet thuis kan werken.

Broekhuis doet nog geen voorspelling voor de lange termijn. Verdere versoepelingen kunnen voor een grote opleving van het verkeer zorgen. Het helpt echter dat dit de zomerperiode is. Het is ’s ochtends al licht en het mooie weer zorgt voor minder kans op ongelukken. Het najaar kan spannend worden. Wanneer het weer donker gaat worden, meer gaat regenen en meer versoepelingen gelden kunnen de files weer gaan opduiken. (via De Telegraaf)

Foto: Zo zagen files er vroeger uit in Nederland, circa 2019. via @weslexus op Autojunk