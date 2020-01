Cameraspiegels zorgen voor verandering in lesauto

Nieuwe technologie, nieuwe wetgevingen.





Tijdens rijles is er maar één ding belangrijker dan zelf de controle over het voertuig behouden: een instructeur hebben die nog meer controle kan behouden. Daarom zit er voor elke spiegel die jij hebt, een tweede of zelfs derde spiegel die ingesteld staat op de instructeur. Zo kan hij net als jij de spiegels gebruiken en gevaarlijke situaties voorkomen.

De reden daarvoor is simpel: spiegels hebben een hoek van inval die anders is bij elke manier dat je erin kijkt. Vanuit de passagiersstoel zie jij iets heel anders in de spiegel dan de bestuurder. Door technologie mag tegenwoordig een auto uitgerust worden met cameraspiegels. De naam ‘spiegel’ is in dit geval een deceptie, want het gaat om een camera die een beeld projecteert op een scherm binnenin. Daar is niks ‘spiegel’ meer aan. De eerste fabrikanten die het stapje zetten op een productieauto zijn Audi (e-tron), Lexus (ES 300h) en McLaren (Speedtail).

Cameraspiegels zijn nog absoluut niet gemeengoed, maar toch wordt, wellicht ietwat preventief, de wet aangepast. En wel bij rij-instructeurs. Als een auto een ‘goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem’ aan boord heeft, hoeven de extra spiegels niet meer gemonteerd te worden. Je ziet immers op het schermpje precies wat de camera registreert. De hoek van inval is hetzelfde op beide zitplaatsen. Overigens klinkt het alsof de drie bovenstaande auto’s de enige boemannen zijn, maar ook bijvoorbeeld een camera-binnenspiegel (die Jaguar-Land Rover veel gaan gebruiken) hoeven dan niet vergezeld te worden door een extra spiegeltje.

De wijziging werd opgemerkt door RijschoolPro, die onderstaande tekst vermeldt:

“Op niet al te lange termijn zijn er, in elk geval voor vrachtwagens en bussen, motorrijtuigen beschikbaar waarbij het zicht van de bestuurder niet meer geregeld is via spiegels, maar via bijvoorbeeld camera’s. Om ook te kunnen lessen en te examineren in voertuigen die in plaats van spiegels zijn voorzien van een ander goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem of systemen, is nu geregeld dat ook kan worden gelest of examen kan worden afgenomen met een voertuig dat is voorzien van zo’n ander goedgekeurd systeem dan een spiegel. De inhoudelijke eis, namelijk dat de rijinstructeur of de examinator het rechts en links naast en achter hem gelegen weggedeelte moet kunnen overzien, blijft wel ongewijzigd.”

Absoluut geen denderende verandering en voor 99% van de auto’s niet eens een wijziging, maar voor die 1% die graag volledig elektrische rijlessen wil aanbieden in een e-tron, dat kan bij deze. Tenminste, de verandering vindt plaats in juli 2020.