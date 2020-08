Kunst of kitsch? 152 LEDs in dashboard nieuwe Ghost

Is de nieuwe Rolls-Royce Ghost een rijdende kermisattractie aan het worden met zo’n dashboard, of voegt dit inderdaad wat toe?

Een schermpje verwerkt in het stukje dashboard aan de kant van de passagier is niet nieuw. Ferrari introduceerde dit jaren geleden met de F12berlinetta. Inmiddels zien we het terug op meerdere auto’s. Ook Rolls-Royce heeft met de nieuwe Ghost iets bedacht om passagiers te vermaken met het dashboard.

Dit keer geen interactief schermpje, maar een mini-sterrenhemel. In het dashboard van de nieuwe Ghost is een opgelicht plakkaat verwerkt dat de naam van het model weergeeft. De Ghost-benaming wordt omringt met meer dan 850 sterren. Het geheel bestaat uit 152 LEDs die de boel oplichten. Rolls-Royce zegt twee jaar en 10.000 manuren te hebben gewerkt aan deze technologie.

De sterrenhemel (inclusief vallende sterren) is inmiddels een handelsmerk voor Rolls-Royce. Of deze toevoeging ook zo iconisch gaat zijn is nog maar afwachten. De Ghost is het eerste model van Rolls dat is uitgerust met deze techniek in het dashboard. We gaan het ongetwijfeld ook terugzien op andere toekomstige modellen van het merk.

Wanneer je in de auto stapt is het een gewoon dashboard. Pas wanneer je op de start knop drukt zal het dashboard van de Ghost oplichten. Rolls-Royce benadrukt dat het hier niet om een goedkoop display gaat. Het is een opschrift met 90.000 laserpuntjes die de Ghost-benaming en de honderden sterren mogelijk maakt.