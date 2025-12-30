Verloren gewaande Ford duikt opeens weer op

Op een onverwachte plek.

Facebook Marketplace is doorgaans niet de plek waar de crème de la crème van de occasions wordt verkocht. In Nederland zeker niet, maar elders op de wereld evenmin. Toch wordt er nu een zeer bijzondere Ford aangeboden op Facebook.

Concept car

Het betreft een Ford Probe IV uit 1983. Je had het misschien al door, maar dit is een heuse concept car. Hier zijn er destijds twee van gebouwd. Een daarvan staat in het Petersen Museum in Los Angeles, de andere werd lange tijd verloren gewaand. Die auto wordt nu doodleuk aangeboden op Facebook Marketplace.

De Probe IV maakt onderdeel uit van een serie concept cars uit de jaren ’80, vandaar het getal in de naam. Ford vond Probe een passende naam, want dit betekent ‘onderzoek’ in het Engels. Je zou ook kunnen zeggen: een Probeersel.

Uiteindelijk kwam er ook een productiemodel met de naam Probe, maar die auto had eigenlijk niks met de concept cars te maken. De productieauto was een coupé op Mazda-basis, waar twee generaties van geweest zijn. De eerste was niet leverbaar in Europa, de tweede wel.

Aerodynamica

Enfin, terug naar deze Probe IV. Bij deze concept car draaide alles om aerodynamica. Dankzij de druppelvorm en de dichte wielkasten had de Probe IV een cw-waarde van 0,15. Dat is echt heel indrukwekkend. Om een idee te geven: een Mercedes EQS – een van de meest aerodynamische auto’s van dit moment – heeft een cw-waarde van 0,20.

Overigens heb je weinig aan die extreem lage cw-waarde, want deze concept car heeft geen aandrijflijn. Deze auto was puur voor de show. Het andere prototype – wat in het Petersen Museum staat – had wél een motor. Dat was een 1,6 liter vierpitter met 122 pk.

Vraagprijs

De Ford Probe IV wordt op Facebook aangeboden voor 11.111 dollar, maar dat is natuurlijk niet de daadwerkelijke vraagprijs. De verkoper wil gewoon even peilen wat mensen ervoor geven. Komt er geen interessant bod? Dan gaat de auto alsnog naar de veiling. Voor het andere exemplaar werd in 2022 best een leuk bedrag betaald: 125.000 dollar. Maar goed, die had wel een aandrijflijn en deze niet.