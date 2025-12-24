Deze elektrische leasebak krijgt dikke bodykit (af fabriek!)

Hier is geen tuner aan te pas gekomen, al lijkt het wel zo.

Zoals jullie wellicht weten zijn Japanners niet vies van een beetje tuning. En dan bedoelen we: heel veel tuning. Het kan de Japanners niet gek genoeg met spoilers en bodykits. Lexus speelt in op deze behoefte door gewoon af fabriek over the top tuning te leveren.

Als uitgangspunt hebben ze de RZ genomen, niet bepaald de meest spannende auto uit hun line-up. Dit is een elektrische crossover op basis van de Toyota bZ4X, voor het geval je dat vergeten was. Op basis van dit model presenteert Lexus nu de ‘RZ 600e F Sport Performance’.

Widebody

Deze auto ziet er bijzonder ruig uit, met een heuse widebody, een carbon dak, koelopeningen in de ‘motorkap’, 21 inch Enkei-velgen en niet één, maar twee spoilers. Allemaal zaken die je niet verwacht op een elektrische crossover.

Nu is deze auto stiekem niet helemaal nieuw, want in 2024 was er al de RZ 450e F Sport Performance. Deze zag er grotendeels hetzelfde uit, en was gelimiteerd op 100 exemplaren. Voor degenen die toen naast het net grepen is er nu de RZ 600e F Sport Performance.

Extra power?

De hamvraag is: heeft de RZ 600e ook nog extra power? De naam doet vermoeden van wel, want de topversie is tot nu toe de RZ 550e. Je komt echter van een koude kermis thuis: de 600e heeft maar 17 pk extra ten opzichte van de 550e. Het gaat dus vooral om de looks. Dat betekent overigens niet dat het een trage auto is, want je hebt wel gewoon 425 pk.

Zien we deze auto straks gewoon als leasebak rondrijden in Nederland? Dat zou wel grappig zijn, maar helaas… Alles wijst erop dat deze auto alleen bedoeld is voor Japan. Eerlijk is eerlijk: voor de Nederlandse Lexus-klant zou deze versie waarschijnlijk ook een beetje te veel van het goede zijn.