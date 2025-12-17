Politie pakt motor van Brabantse vlogger af

De politie kon de filmpjes niet waarderen.

Je moet oppassen wat je tegenwoordig op het internet plaatst, want het kan zomaar zijn dat de politie meekijkt. Daar is een Brabantse motorvlogger nu ook op pijnlijke wijze achter gekomen.

De politie laat op Instagram weten dat ze de motor van een 29-jarige Eindhovenaar in beslag hebben genomen wegens het vertonen van “levensgevaarlijk rijgedrag”. Het gaat om 4op2vlogs, die motorfilmpjes deelt op Instagram en TikTok.

200+ in bebouwde kom

De vlogger is in de video’s niet herkenbaar in beeld, maar laat wel zijn stem horen. Zo filmt hij vaak interacties met andere motorrijders en automobilisten die hij tegenkomt. Daarbij maakt hij een sympathieke indruk, maar ja, hij lapt ook continu de verkeersregels aan zijn laars. En dat is de lokale politie niet ontgaan.

Volgens de politie zijn de overtredingen die op de video’s zijn te zien slechts het topje van de ijsberg. Zo haalde de Instagrammer snelheden boven de 200 km/u binnen de bebouwde kom en maakte hij zich verder schuldig aan zaken als straatracen en rechts inhalen. Ook kon de politie zijn wheelies niet waarderen.

Domeinen

De politie heeft de jongeman thuis opgezocht om zijn rijbewijs én motor af te pakken. Ook hebben ze zijn laptop, telefoon en camera meegenomen. De vlogger gaat zijn stalen ros niet meer terugzien: de motor is inmiddels al geveild via Domeinen. Het gaat om een Ducati Diavel uit 2011.

Gaat 4op2vlogs nu een andere hobby zoeken? Daar lijkt het niet op, want hij is een inzamelingsactie gestart. Daarmee vraagt hij geld voor een advocaat, boetes en zijn motor. Waarschijnlijk is hij dus binnenkort weer vrolijk Eindhoven onveilig aan het maken.