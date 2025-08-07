Politie haalt rijdend wrak van de A1

U rijdt zo op de openbare weg, mag dat?
In Bulgarije is het misschien normaal om rond te rijden met een auto die ieder moment uit elkaar kan vallen, maar in Nederland is dat niet de bedoeling. Daar kwam een Bulgaar gisteren achter, toen hij door de politie van de A1 werd geplukt.
De beste man reed vrolijk rond in een Volkswagen CrossTouran die hélemaal in elkaar zat. Het portier moest met een sjorbandje op zijn plek worden gehouden, er staken allerlei scherpe delen uit en de wielen stonden scheef. Om een paar dingen te noemen.
De verkeerspolitie kreeg de auto in de smiezen op de A1 en kreeg op dat moment ook melding van burgers die zich ongerust maakten. Ze zetten de Bulgaar vervolgens aan de kant. De man mocht zijn kentekenbewijs inleveren en werd gesommeerd om niet verder te rijden. Verder kreeg hij meerdere proces-verbalen aan zijn broek.
De auto werd nog niet in beslag genomen, maar dit verhaal kreeg nog een vervolg. Even later werd de zwaar gehavende Touran opnieuw gesignaleerd op de A1, door een motorrijder van de politie. Vervolgens reed hij op de A50 richting Arnhem, met hoge snelheid nota bene.
De boodschap van de politie was kennelijk niet duidelijk overgekomen, dus deze keer werd de auto toch maar in beslag genomen. Tevens werden er nog een paar proces-verbalen uitgeschreven. De auto kan meteen de shredder in. Opgeruimd staat netjes.
Via: Verkeerspolitie Oost-Nederland
Reacties
outlook zegt
Precies! Dat zal ze leren…
mashell zegt
Die Nederlandse grenscontroles stellen echt niks voor…
Johanneke zegt
Welke nederlandse grenscontroles? Ik zie ze enkel en alleen staan om NL uit te gaan, plus de file eromheen.
Roadster1976 zegt
Grenscontroles hebben uberhaupt weinig nut
outlook zegt
Volgens ene Geert draagt het heus bij..
tmon zegt
En gezien die verroeste remschijf doet de linker voorrem al een tijdje niet meer mee…
Dat blikwerk boeit me niet zo, zolang t er niet af waait.
Maar niet kunnen remmen… T zal maar achterop je knallen.
martinus.tussengas zegt
Nou idd. Die remschijf… Dat wordt apk afkeur:)
Loek zegt
Wat is dat voor vreemde schade met al die kleine puntjes in de deur? Een poging tot uitdeuken die mis is gegaan?
martinus.tussengas zegt
Wat een schattig beeldmerk van het korps.
octaan64 zegt
Mooi voorbeeld dat een en ander gewoon niet werkt. Hoezo wordt het voertuig niet in beslag genomen samen met de sleutels. Zet dit boefje maar op zn kop en schudt hem en de auto maar helemaal leeg. Deze boetes zullen echt nooit betaald worden. Een ingevorderd rijbewijs? Auto rijden kan je ook zonder. Auto in beslag genomen? Dan steel ik toch een nieuwe. Hoezo moet ik een verzekering afsluiten? Zonder verzekering doet de auto het ook. Hoezo mag ik niet met een slok op achter het stuur? Hoezo moet mijn auto veilig zijn. Hoezo mag ik niet doorrijden als ik iemands kind overhoop heb gereden? En dan vraag ik mij af…. Wat komt hij hier dan doen? Roven, stelen, zwart werken, transporteur van gele Jumbo tassen met zelfreizend bakmeel heen en ongeregistreerd geld terug? Vragen, vragen,
vragen…..