Politie haalt rijdend wrak van de A1

U rijdt zo op de openbare weg, mag dat?

In Bulgarije is het misschien normaal om rond te rijden met een auto die ieder moment uit elkaar kan vallen, maar in Nederland is dat niet de bedoeling. Daar kwam een Bulgaar gisteren achter, toen hij door de politie van de A1 werd geplukt.

De beste man reed vrolijk rond in een Volkswagen CrossTouran die hélemaal in elkaar zat. Het portier moest met een sjorbandje op zijn plek worden gehouden, er staken allerlei scherpe delen uit en de wielen stonden scheef. Om een paar dingen te noemen.

De verkeerspolitie kreeg de auto in de smiezen op de A1 en kreeg op dat moment ook melding van burgers die zich ongerust maakten. Ze zetten de Bulgaar vervolgens aan de kant. De man mocht zijn kentekenbewijs inleveren en werd gesommeerd om niet verder te rijden. Verder kreeg hij meerdere proces-verbalen aan zijn broek.

De auto werd nog niet in beslag genomen, maar dit verhaal kreeg nog een vervolg. Even later werd de zwaar gehavende Touran opnieuw gesignaleerd op de A1, door een motorrijder van de politie. Vervolgens reed hij op de A50 richting Arnhem, met hoge snelheid nota bene.

De boodschap van de politie was kennelijk niet duidelijk overgekomen, dus deze keer werd de auto toch maar in beslag genomen. Tevens werden er nog een paar proces-verbalen uitgeschreven. De auto kan meteen de shredder in. Opgeruimd staat netjes.

Via: Verkeerspolitie Oost-Nederland