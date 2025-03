Pop ups op je infotainment nieuwe goudmijn voor fabrikanten

Zit jij te wachten op reclame pop-ups op je schermen in de auto? Volgens sommige marketing-goeroe’s is het de nieuwe goudmijn voor fabrikanten.

Wellicht lees je dit door alle pop ups heen op onze site. De schoorsteen moet bij onze broodheer ook roken natuurlijk. Wellicht is het hypocriet om daarom iets negatiefs over pop ups te schrijven. Maar goed, ik gebruik ook een Ad-blocker, dus dat schip heeft de haven toch al verlaten. En een artikel op Wired over de pesky reclamebannertjes van deze week over pop ups, is relevant voor auto’s.

Men speculeert namelijk dat pop ups op je beeldscherm(en) de toekomst zijn in auto’s. De speculaas komt nadat er op Reddit een bericht verscheen van een Jeep-rijder die herhaaldelijk een reclame voor extra garantie via zijn infotainment kreeg. Dit was volgens Stellantis/Jeep een onbedoelde glitch die tien eigenaren in Amerika had getroffen.

Desalniettemin zijn online services een steeds belangrijker onderdeel van inkomsten voor autofabrikanten. GM sleept kennelijk jaarlijk twee miljard aan omzet binnen met OnStar. En verwacht dat dit getal in de nabije toekomst zal stijgen naar twintig miljard. Bij Stellantis geeft men toe eigenaren ‘gemiddeld twee keer per jaar’ te bekogelen met een reclame om extra’s zoals meer garantie of service te kopen. Het is echter niet de bedoeling dat dit rijdend gebeurt, voor nu.

Maar ja, we weten dat waar schermen zijn, reclame op de loer ligt. Youtube is dezer dagen nauwelijks meer kijkbaar zonder premium-account of ad-blocker. Hoe lang duurt het voordat dit zijn weg vindt naar auto’s? Wired voorspelt een markt die miljarden per jaar waard is…

Voorlopig is er nog vaak gemor van klanten als fabrikanten te creatief worden met abonnementjes en dergelijke. Zo kapte BMW al snel met opties waarvoor maandelijks betaald moest worden. Toch is moeilijk voorstelbaar hoe dit niet met telkens twee stappen vooruit, een stap terug niet gaat leiden tot banners voor de nabije McDonald’s op de route op je scherm en dergelijke, niet? Ford heeft er zelfs al een keer patent op aangevraagd onder de noemer billboard interface for vehicle displays. Kijk jij er al naar uit? Laat het weten, in de comments!