BMW gaat vol voor opties per abonnement met nieuwe reclame

Word jij nu wel warm van BMW en hun plannetje om je maandelijks te laten betalen voor opties?

Auto’s worden steeds meer computers. In feite is het dus niet gek dat autofabrikanten nadenken over verdienmodellen die in de elektronische wereld bewezen werken. Microtransacties, pay-to-win, loot boxes, in de wereld van apps en games worden ze vaak gehekeld, maar leveren ze fabrikanten bakken met geld op. Zou zo’n concept ook kunnen werken voor auto’s? En zo ja, zouden de winsten dan opwegen tegen de ergernissen?

Controverse

BMW, nooit bang om wat controverse te veroorzaken, heeft besloten de proef op de som te nemen. Tot veelal hoon van jullie allen, kondigde het merk uit München een dik half jaar geleden aan abonnementen aan te gaan bieden voor opties. Het gaat daarbij enerzijds om puur software-matige zaken, zoals advanced driver assist. Maar het meeste wrevel, wekken abonnementen op voor dingen die gewoon hardware zijn. Zo wil BMW je ook maandelijks laten betalen voor verwarmde stoelen. Dan weet je dus: het zit er gewoon in, maar BMW laat me het niet gebruiken, tenzij ik extra betaal.

Kerfuffle

BMW reageerde op de online kerfuffle met een aantal verdedigingen. Een daarvan is dat klanten ook nog steeds kunnen kiezen de opties op traditionele manier te kopen, namelijk bij aankoop van de auto. Je hoeft dan ook geen abonnement te nemen. Door de optie te bieden het via een abonnement te doen, kunnen klanten die ‘niet zeker weten’ of ze een optie gaan gebruiken of niet, de optie ‘uitproberen’. Echter vermeldt BMW niet of die klanten de optie daarna dan ook alsnog kunnen kopen, of alleen maandelijks kunnen blijven huren.

Leuk in theorie?

Een ander argument voor opties per abo, is dat je een bepaalde optie wellicht vrijwel nooit gebruikt ‘behalve die ene keer’. Die periode dat je op vakantie gaat, of alleen in december en januari als het koud is, enzovoorts. In theorie zou je dan geld kunnen besparen als klant. Klinkt leuk in theorie, maar het is natuurlijk niet per se de insteek van BMW, om klanten mínder geld te laten betalen.

Enfin, BMW gaat kennelijk voorlopig door experimenteren met dit concept. Het heeft nu ook reclame gemaakt waarin de voordelen worden uitgelicht. Zou jij het doen, 10 Euro per maand betalen voor een verwarmd stuurwiel?