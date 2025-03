Nieuwe elektrische E-Klasse ziet eruit als normale E-Klasse, heeft andere basis

Geen Paint-fotosoepje van ome @jaapiyo maar een teasert van Mercedes zelf. De nieuwe elektrische E-Klasse, gaat eruit zien als een E-Klasse.

Mercedes heeft enorm geblunderd met haar EV strategie. Terwijl BMW nog een redelijk aantal elektrische auto’s verkoopt, wil het bij Das Haus niet vlotten. De EQE en EQS zijn onooglijk en de markt lust ze niet. Nu kan je zo je vraagtekens hebben bij de looks van BMW’s. Maar dat de elektrische versies in München krek eender zijn aan de versies met verbrandingsmotor, lijkt voor hen te werken. We hebben regelmatig geschreven over hoge kortingen en tanende vraag naar de elektrische Mercs en de cijfers wijzen uit dat het inderdaad niet best is.

Op zich zat er wel een gedachte achter de strategie van Mercedes. De blob-vorm is aerodynamisch en de actieradius komt dit zeker ten goede. Met een EQS kan je wel op wintersport wat dat betreft. Doch Mercedes gooit het over een andere boeg met nieuwe EV’s. De CLA zit eraan te komen met een veel traditionelere koets. Maar ook de grotere sedans krijgen traditionelere vormen.

Uiterlijk gaat de nieuwe elektrische E min of meer hetzelfde ogen als de E met ICE. En dat is een goed ding wat ons betreft, want de huidige E is qua uiterlijk best fraai. Het is vooral het innerlijk wat een tikje minder is met al die schermen. Maar ja, daar zit je nou eenmaal mee anno nu.

Mercedes gaat echter niet hetzelfde doen als BMW, want de EV krijgt wel een ander platform. Als basis fungeert het MB.EA (Large) onderstel, hoewel er eerder nog berichten waren dat de ontwikkeling hiervan gecancelled is. Niet geheel duidelijk dus hoe dit zit. Momenteel rollen prototypes door extreem koude gebieden vermomd als EQE’s. Daarbij is in ieder geval zichtbaar dat de prototypes, een kortere wielbasis hebben dan de huidige EQE (want de koets past niet).

De huidige E en potentieel ook diens opvolger, rollen op het MRA2-platform. Introductie van het nieuwe model staat gepland voor 2027. Op dat moment is de ‘gewone’ E net toe aan een facelift. Koop dan?