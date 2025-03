In beeld: het bijzondere leven van de derde Volkswagen Polo

De ogenschijnlijk zo normale derde generatie Volkswagen Polo zit vol met bijzondere verhalen in zijn levensloop.

Volkswagen heeft dit jaar weer wat te vieren: na 50 jaar Golf is nu zijn kleine broertje aan de beurt. Ja, het was al weer in 1975 dat Volkswagen een Audi 50 van hun eigen logo voorzag om als kleine Golf verkocht te worden. Een rol die het model al een halve eeuw vervult.

Volkswagen Polo nummer drie

Daar gaan we het nog een keer uitgebreid over hebben, want één generatie Polo willen we even speciaal behandelen. Dat is de derde, de Typ. 6N voor intimi. Deze kwam op de markt in 1994 en werd hoofdzakelijk gebouwd in Wolfsburg. Volkswagen had het voornemen om te doen waar de Polo goed in is: goedkoper en kleiner zijn dan de Golf. Dat kleiner is makkelijk, goedkoper lukte uiteraard ook. Dan leverde je wel wat in qua opties en luxe, maar kreeg je een ruim voldoende compacte auto terug. Volkswagen bouwde de Polo volgens een ‘baukasten’-strategie, voor maximale efficiëntie. Dat betekende overigens dat de 6N hatchback een uniek platform kreeg. Onthoud dat even.

Het baukasten-systeem werd uiteraard aangeprezen door de Harlekin, een bijzondere variant van deze generatie Polo die je niet onbenoemd mag laten. Voor wie het even niet helder heeft: elke kleur symboliseert een aspect van het bouwproces van de Polo (groen = lakkleur, blauw = motor en aandrijving, geel = interieur en rood = speciale uitrusting). Het klinkt allemaal alsof Volkswagen kosten noch moeite bespaarde voor de Polo 6N, wat ook wel zo is.

Oh ja, nu we toch de speciale versies van de Polo 6N even benoemen, willen we nog even snel twee versies uitlichten. De eerste is de Open Air. Volkswagen voorzag de Polo optioneel van een groot canvas schuifdak. Deze zorgde voor een bijna 2CV-esque open ervaring. Noemenswaardig dat het hier gaat om een goedkope hatchback uit de vroege jaren ’90, maar de bediening was volledig elektrisch! De Open Air overleefde de facelift en kwam later ook naar de Lupo.

De andere bijzondere versie is de allereerste en retezeldzame Polo 6N GTI. Je wist misschien niet eens dat er een Polo GTI was van vóór de facelift. Die kwam namelijk nergens terecht behalve Duitsland en werden in zeer lage oplage gebouwd. Maar ze zijn er wel. Deze hebben een 1.6 zestienklepper met 120 pk en werden gebouwd in 1998 en vroeg in 1999.

Typ. 6N2

In 1999 werd de Polo 6N namelijk voorzien van een betrekkelijk forse facelift. De hele voorkant was anders met een nieuwe voorbumper en grille, nieuwe koplampen en volledig rode achterlichten in plaats van getint of met een oranje knipperlichtglas. Oh ja, en het kenteken verhuisde naar de bumper.

De GTI-versie daarvan kregen wij, en vele andere landen, wel. Deze herken je ook nog wel, met zijn toffe sportieve bodykit en BBS-sneeuvlokvelgen. Diezelfde 1.6 zestienklepper werd na de facelift opgevoerd naar 125 pk. Vijf peekaatjes helemaal gratis! De Polo GTI was nog echt ouderwets lol trappen, een hot hatch pur sang.

SEAT

Goed, net zoals rivalen van Peugeot en Renault lijkt het allemaal redelijk recht door zee. De Polo werd gebouwd van 1994 tot en met 2002 voor de Europese markt en werd daarna opgevolgd door de Polo Typ. 9N. Met de drie- en vijfdeurs hatchback als de enige carrosserievariant van het 6N-platform.

En jij weet nu niet hoe snel je naar de comments moet scrollen om mij te laten weten dat er twee, semantisch gezien zelfs drie andere ‘Polo’s’ waren. Dat is juist. Maar de komst van die modellen is vreemd en heeft betrekkelijk weinig met de ‘echte’ Polo te maken. Daarvoor moeten we even afreizen naar het immer zonnige Spanje, het land van paella, de Costa del Sol en natuurlijk SEAT.

Net vóór de Polo kwam namelijk de tweede SEAT Ibiza (Typ. 6K) op de markt. Dit was de eerste Ibiza die in volledige samenwerking met Volkswagen werd gebouwd. De Ibiza stond op een platform dat veel deelde met dat van de Polo, maar was iets unieker omdat het een mengelmoesje van Polo en Golf III was. En, zoals gezegd, de Ibiza was een jaartje eerder dan de Polo. Vandaar dat de Ibiza een iets andere auto was, die qua styling en hard points vrij ver weg stond van de Polo.

SEAT kwam al vrij snel met een zustermodel voor de Ibiza op hetzelfde platform, de Cordoba. Deze kwam als driedeurs en vijfdeurs sedan en als stationwagon genaamd Vario op de markt. Deze deelden hun voorkant, interieur en chassis met de Ibiza, maar achter de B-stijl waren deze modellen uniek. De Cordoba Vario had trouwens als toen ietwat populaire feature dankzij VW en Renault dat er twee geïntegreerde dwarsgeplaatste dakdragers in de dakrails zaten, die je op maat kan instellen.

Volkswagen Polo Sedan en Variant

Reteslim, want zo is je B-segmenter ineens lekker veelzijdig. Inspiratie voor Volkswagen om van de Polo 6N ook deze extra varianten uit te brengen. De Polo Sedan en Variant kwamen op de markt in 1995. Er was echter één verrassing: geen van beide auto’s was een Polo.

Volkswagen gebruikte namelijk de mallen van de Cordoba om de nieuwe Polo-derivaten te bouwen, bovendien rolden deze twee varianten van de band in Martorell, naast de Ibiza en Cordoba dus. Daarmee gebeurt iets grappigs: geen één carrosseriedeel van de sedan/estate is inwisselbaar met de hatchback. Technisch gezien staan ze dus niet eens op hetzelfde platform als de Polo hatchback en wordt het tweetal dus ook aangeduid als Typ. 6K. Aan de voorkant maakte Volkswagen onderscheid tussen hun modellen en de SEAT middels een voorbumper die afgekeken werd van de hatchback en de koplampen oranje knipperlichtglaasjes mee te geven.

Aan de achterkant maakte Volkswagen het tweetal iets unieker, maar zonder de hard points van de SEATs te wijzigen. De verticale achterlichten zijn doorgetrokken Cordoba-units met een andere lichtindeling. Ook de vouw onderaan de achterklep met de doorlopende reflector als heckblende verdween.

Grappig genoeg veranderde Volkswagen de achterkant van de Sedan (ook wel Classic of Flight geheten) toch nog redelijk ingrijpend met compleet anders geplaatste achterlichten. Wel net zoals de Cordoba de opvallende hoge kofferbak.

Facelifts

Nog interessanter wordt de carrière van de derde Polo als je de facelifts en derivaten erbij pakt. Zo ging Volkswagen nog meer op de besparingstour voor de Polo Sedan in China en Rusland. Daar kreeg de Polo met kont niet eens een uniek design, maar plempte het merk simpelweg hun logo voor- en achterop een Cordoba. Deze heette Volkswagen Polo Classic S in Rusland en in China verwarrend genoeg de FAW-Volkswagen City Golf. Ja, ineens werd de Golf erbij betrokken en nee, dit is niet de Canadese City Golf (dat was een gemoderniseerde Golf IV) en ook niet de Zuid-Afrikaanse Citi Golf (dat was een gemoderniseerde Golf I).

Over Zuid-Afrika gesproken, daar had je de Volkswagen Polo Playa. Dat was de Zuid-Afrikaanse variant van de Polo hatchback. Met de kennis van hoe Volkswagen de Cordoba omkatte tot sedan en Variant, valt dan op dat ook dit model niks te maken heeft met de Europese Polo 6N.

De Playa is een Ibiza die op dezelfde manier is aangepakt als de Europese derivaten naast de hatchback. En ja, Playa (Spaans voor strand) is een geinige verwijzing naar de Spaanse wortels van de rebadge-Ibiza. Oké, er veranderde toch één belangrijk aspect: de kentekenplaat verhuisde naar de achterbumper.

Toen de SEAT Ibiza en Cordoba gefacelift werden (als Typ. 6K2), veranderde er vooral het één en ander aan de voorkant. De lampen werden wat meer uitgesproken en SEAT integreerde de driedelige grille met vergroot middengedeelte voor het logo in het design van het tweetal. Dat was voor Europa het moment dat Volkswagen stopte met de Polo Sedan/Classic en Variant.

In andere markten, zoals de Zuid-Amerikaanse, was de Polo Classic echter verre van over datum. Dus bracht Volkswagen een vernieuwde versie uit op basis van de Cordoba 6K2. Aan de voorkant werd de nieuwe SEAT-grille vakkundig ingewisseld door een grille die in lijn viel met auto’s als de Golf IV, aan de achterkant werden de achterlichten vernieuwd en voorzien van een ‘verbreding’ door ze door te laten lopen in de kofferbak. Dit doet dan weer denken aan de ‘internationale’ Polo Sedan van zijn tijd op basis van de opvolger van de 6N, de 9N2.

Volkswagen Caddy

En dan was er nog de Volkswagen Caddy. Dat is Volkswagen’s kleinste busje dat voorheen zijn basis deelde met de Golf, qua grootte in ieder geval. De eerste generatie was ook een Golf I als pickup. De tweede generatie was dan weer een Polo. Tenminste, een Polo Sedan met een verhoging achter.

En daarmee dus eigenlijk helemaal geen Polo, maar een SEAT Cordoba. Specifieker een SEAT Inca, het Spaanse merk had gewoon hun eigen versie van het busje. Met eenzelfde nose job tussen de Inca en Caddy. De Inca leek op de Cordoba, de Caddy op de Polo Sedan.

Nu wordt ‘ie echt bijzonder: de Inca overleefde de facelift niet eens. Onze Caddy overigens ook niet. Toch kon wederom Latijns-Amerika er geen genoeg van krijgen en werd ‘ie wél gefacelift, met hetzelfde frontje als de Polo Classic. En zo is er dus toch een facelift geweest voor de Caddy/Inca zonder dat iemand zelf heeft moeten klussen.

En om de chaos compleet te maken: Volkswagen verkocht vanaf 1996 nóg een Caddy die meer weg had van de originele pickup. Dat was wederom geen Volkswagen van origine, maar een Skoda Felicia. Zo was elke compacte bedrijfswagen er wel als VW, maar nooit als bloedeigen product.

Tot zo ver de wondere wereld van de oh zo doorsnee Volkswagen Polo en diens maar half gerelateerde derivaten. Zoals gezegd is er veel meer te melden over 50 jaar Polo en dat gaan we ook zeker doen, maar de bijzondere wereld van de 6N en 6K wilden we je toch niet onthouden.