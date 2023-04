Populaire petitie wil dat Hamilton de titel krijgt van Max

Er gaat een petitie rond om Hamilton toch nog de eerste titel van Verstappen te laten afpakken.

Het kan maar diep zitten. Er gaat namelijk een petitie rond om het kampioenschap van Max Verstappen af te pakken. Dit met als doel om Lewis Hamilton alsnog als winnaar uit te roepen. De petitie kan je op het platform Change.org vinden.

Hamilton pakt eerste titel Verstappen af

Nee, natuurlijk niet. Dat gaat echt niet gebeuren, zo stom is de FIA ook weer niet (nou ja?). Toch vinden fans het wel een goed idee, want de petitie wordt veel getekend. Op dit moment stevent het op de honderdduizend handtekeningen af.

We hebben het hier over het seizoen van 2021 waar Max voor de eerste keer wereldkampioen werd. Dit werd beslist in de allerlaatste race in Abu Dhabi. Knetterspannend was het toen en de uitslag riep veel emoties op. Zowel van vreugde, als van teleurstelling.

In de billenknijpende laatste race kwam in de slotfase de safety car de baan op. De wedstrijdleiding gaf toen onverwacht de opdracht dat alle auto’s tussen Max en Lewis plek moesten maken. De Nederlander kwam toen direct achter de Engelsman te liggen. Max had nieuwere banden en we weten allemaal hoe het ging: hij haalde Lewis in en won! De dag erna had ik een kater van het feestje dat volgde.

Let it go!

Een groot denker zei ooit ‘Let it go’ (Elsa van Arendelle, 2013), maar dat kunnen deze zuurpruimen niet. Ze kunnen het maar niet los laten. Overigens, de petitie werd al kort na de race in 2021 gepubliceerd. Toch krijgt het nu weer aandacht en lopen de handtekeningen op. Waarom? Wie het weet mag het zeggen. De motivatie van de starter van de petitie is als volgt:

Als je voorstander bent van rechtvaardigheid en eerlijkheid, teken dan deze petitie. Als we deze beslissing ongewijzigd laten, geven we een heel verkeerd signaal af aan jongeren en toekomstige racers.

Nou goed, ze gaan hun gang maar. Vermoedelijk geeft Max er niets om en is hij bezig om de volgende race te gaan winnen. Zoals het hoort.