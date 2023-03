‘Verstappen heeft eerder acht titels dan Hamilton’

Dat zegt niemand minder dan Felipe Massa.

We weten niet wat Michael Schumacher allemaal nog meekrijgt, maar het record voor meeste wereldtitels heeft hij in ieder geval nog. Het moet wel héél raar lopen wil Hamilton dit jaar nog zijn achtste titel pakken.

Het tijdperk Verstappen lijkt definitief aangebroken te zijn en daarmee komt er een einde aan het Hamilton-tijdperk. Zo gaat het nu eenmaal in de Formule 1. Alhoewel je natuurlijk nooit weet hoe dingen lopen. We hadden ook niet verwacht dat Alonso nog eens mee vechten om podia.

De vraag is of het record van Schumi überhaupt nog verbroken gaat worden. Een voormalige teamgenoot van Schumacher – Felipe Massa – doet daar zijn zegje over. Tegenover Bild zegt hij dat Verstappen momenteel de meeste kans maakt om het record van acht titels te verbreken.

Max heeft er nog maar twee op zijn naam staan, maar Massa ziet niet in waarom hij geen derde zou winnen. En en vierde, vijfde of zesde. De omstandigheden zijn volgens de Braziliaan optimaal voor een Red Bull-tijdperk.

Dat hij Verstappen meer kans toedicht op het afpakken van Schumacher’s record ligt overigens niet aan de rijkwaliteiten Lewis. Massa noemt Hamilton de beste coureur die de F1 gezien heeft, samen met Schumacher en Senna. Het enige wat hij volgens Massa nodig heeft is een competitieve auto, en daar ontbreekt het aan.

Bron: Bild