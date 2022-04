Verstappen snapt Hamilton niet: “ik zou toch ook niet Ajax kopen?”

Lewis Hamilton kondigde onlangs aan dat ‘ie voetbalclub Chelsea wil kopen, waar Max Verstappen niks van begrijpt.

Vorig jaar was de spanning om te snijden tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, maar ook hun renstallen. Het heeft wel wat sporen nagelaten. Uiteraard wordt ‘rivaliteit’ altijd opgeblazen, maar als Lewis de namen ‘Red Bull’ en ‘Verstappen’ vervangt met zij en hun, dan zal je Max en Lewis ook niet snel een vriendschappelijk biertje zien scoren op een terras. Over scoren gesproken: dat Verstappen en Hamilton nog steeds een mening over elkaar hebben, blijkt uit een recent interview met Max Verstappen. Het ging onder meer over Hamilton en zijn bereidheid om mede-eigenaar te worden van FC Chelsea.

Verstappen snapt Hamilton niet

Het zou gaan om mede-eigenaarschap met onder meer Serena Williams. Nooit een volledige overname, dus. Dat zou Verstappen zelf al nooit doen. “Als ik een voetbalclub zou kopen, zou ik de volledige eigenaar willen worden en niet slechts voor een deel”. Het gedeelte wat Max Verstappen moeilijker vindt om te begrijpen is waarom Lewis Hamilton loopt te buurten bij een rivaal. Hij is namelijk Arsenal-fan, weet Max, één van de Premiership-rivalen van Chelsea. “Dat is hetzelfde als dat ik als PSV-fan Ajax zou kopen.”

Beslissing

Het moge dus duidelijk zijn dat Max een beetje in het duister tast wat betreft deze gedeeltelijke overname van Chelsea door Lewis. Overigens lijkt de toon wat venijniger dan ‘ie waarschijnlijk is, want Max voegt er nog wel aan toe dat iedereen mag doen met zijn geld wat diegene wil. “We zien dus wel wat eruit komt.” Een gevalletje ‘ik begrijp het maar ik zou het zelf niet doen’. En verwacht dus geen overname van Ajax door Max Verstappen, want dan worden ze in Eindhoven boos. (via The Independent)