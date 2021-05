Populariteit straatracen explodeert harder dan Bitcoin - Autoblog.nl

Steeds meer mensen worden aangetrokken door de lokroep van het straatracen.

Het zijn aparte tijden, die hopelijk bijna voorbij zijn. Daar lijkt het gelukkig wel op. Aan de andere kant heeft het Coronavirus in India natuurlijk een ideale voedingsbodem om er lekker op los te muteren. Men denkt dat het daar nog wel tot 2024 kan duren voordat de zaken onder controle zijn. Dus dat wordt nog even de adem inhouden en hopen op het beste.

Populariteit straatracen explodeert

Ondertussen zitten er echter ook een paar mooie kanten aan de Corona-ellende. Zo brengt het mensen samen die dezelfde hobby delen. Puzzelen bijvoorbeeld, of haken, of gerechten delen op Instagram, of illegaal straatracen. De laatste activiteit heeft wereldwijd een enorme vlucht genomen volgens kwaliteitsmedium KLTA. De straten zijn immers leger dan gebruikelijk en tsja, wat is er verder nog te doen. Corona zorgt in dat opzicht ook weer een beetje voor de verbinding die we soms missen in de maatschappij.

Geen strak idee

Doch sommigen vinden het dan weer helemaal geen strak idee dat mensen hun hobby uitoefenen. Je hebt nou eenmaal mensen wiens hobby het is om te zeuren over de hobby’s van andere mensen. Een van hen is bijvoorbeeld de Gouverneur van Georgia, beter bekend als Brian O’Connor Kemp. Deze Republikein wil dat straatracers als zij gepakt worden minimaal tien dagen achter de tralies verdwijnen. Bij drie overtredingen moet ook hun auto pardoes afgepakt worden. Kemp verantwoordt zijn keihard optreden stance als volgt:

This illegal activity is very dangerous. Our goal is simple: to protect every family in every community. Brian Kemp, omarmt in zijn campagnes vaak babies

Veteraan

Straatrace-veteraan Ray Proper, inmiddels 58 en al 42 jaar actief op de gritty streets, vermoedt echter dat de harde maatregelen niet iedereen zullen afschrikken:

The dangers are obvious, and law enforcement is getting tighter, but the romanticism and thrill of street racing is still too enticing for most. Ray Proper, eet en drinkt nooit zijn auto’s

Waarvan akte. Zoek jij samen met wat matties ook wel eens een verlaten industrieterrein op dezer dagen? Laat het weten, in de comments!