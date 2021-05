Red Bull: "Hamilton beter met banden dan Verstappen" - Autoblog.nl

Red Bull denkt dat Verstappen iets minder goed is met zijn banden dan Hamilton.

Max Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull tot en met 2023, doch de energiedrankfabrikant is met haar hoofd al bij nieuwe contractonderhandelingen zo lijkt het. Althans, als men het doel voor ogen heeft middels het relativeren van de prestaties van Max Verstappen zijn gage wat omlaag te praten. Onlangs zei Helmut Marko al dat Max onder de streep te weinig succes heeft gehad voor de renstal. Nu komt die dekselse Oostenrijker gewoon met nog meer kritiek aanzetten. Hoe durft ‘ie!

Het gaat dit keer om het bandenmanagement. Tegenwoordig is dat helaas een belangrijk issue in de sport. Tijdens de Grand Prix van Spanje bleek het zwarte goud weer uitermate belangrijk, in alle opzichten. Ten eerste had Red Bull Racing voor de race op zondag nog maar één set vers medium rubber beschikbaar voor beide coureurs. Mercedes had er nog twee liggen voor zowel Hamilton als Bottas.

Dit is een over het hoofd gezien feit voor degenen die claimden dat Max vlak na Hamilton ook een tweede stop had moeten maken. Onze held had dan immers naar gebruikte mediums of naar softs moeten wisselen met nog ruim twintig ronden te gaan. Dat terwijl bandenfluisteraar Nikita Mazepin op vrijdag al exclameerde dat de softs slechts goed zijn voor één ronde.

Een strategische keuze die verkeerd uitpakte dus voor Red Bull, maar dat was niet de enige reden dat men er niet vandoor ging met de overwinning. Helmut Marko praat daar namelijk openhartig over met Motorsport Magazin. Hij gooit daarbij schaduw op zijn beide rijders. Op Perez omdat hij Hamiltons tweestopper had kunnen dwarsbomen als hij dichter bij het vuur had gezeten. Maar ook onze held Max Verstappen krijgt er van langs. Het gaat hierbij om het bandenmanagement van MV33. Als Motorsport Magazin Marko vraagt of Max een nadeel heeft ten opzichte van Lewis door een gebrek aan ervaring, antwoordt Der Helmut als volgt:

Het is niet alleen het gebrek aan ervaring. Ik kan niet precies zeggen hoeveel voordeel hij in dat opzicht op Max heeft. Maar als het gaat om het behandelen en benutten van de banden dan heeft Lewis zeker een voordeel. In dat opzicht is Hamilton misschien zelfs wel de allerbeste. Helmut Marko, vindt Lewis de beste van Bayern

Marko geeft hierbij ook aan dat Perez zijn banden vaak minder snel aan flarden rijdt. Maar goed, de keerzijde is dat de Mexicaan Hamilton voorlopig überhaupt niet kan bijhouden, enkele spaarzame momentjes daargelaten. Er is dus nog een wereld(kampioenschap) te winnen volgens Red Bull. Waarvan akte.