Challenger op Marktplaats heeft forse uitdagingen doorstaan - Autoblog.nl

Je kent ze wel, die volkswijsheden met de strekking dat het bezit van de zaak het einde van het vermaak is. Dat je nooit je helden moet ontmoeten. Dat je soms moet oppassen voor wat je wenst. Men zegt wel dat je altijd wil hebben wat je niet kan hebben. Maar al die goed raad ten spijt, willen dino’s als ondergetekende gewoon een Dodge Challenger hebben. Man man man, wat een heerlijk anachronistisch apparaat is het toch. Zeker met zo’n dikke V8 in het vooronder, waar eventueel ook nog een supercharger op is geschroefd. Genieten.

In ‘Murica koop je zo’n ding voor een appel en een ei. De Challenger houdt zo eigenhandig het afbrokkelende idee in stand dat de American Dream nog leeft. De gewone burger kan, na een beetje sparen, echt de Whopper met alles erop en eraan voor de deur zetten. Tuurlijk, sommige onderdelen van het chassis zijn nog terug te herleiden naar de W210 en W211 van decennia geleden. Maar, who cares? Je hebt wel die fraaie dubbele ronde koplampen en Vee-Eight Motor onder de kap.

In Nederland is de Challenger natuurlijk strict verboden. Of nou ja, je mág hem van de grachtengordel kopen, maar dan moet je wel even een grachtenpandje aan belasting aan hen afdragen. Voor een nieuwe Challenger heb je het dan echt over bedragen die helemaal nergens over gaan. Voor de liefhebbers is het daarom fijn dat de ‘moderne’ Challenger alweer even meegaat. Op oude units is de belasting een beetje afgeschreven, dus die zijn nu redelijk bereikbaar.

Deze unit op Marktplaats is daar een voorbeeld van. Er zijn echter wel een paar flinke concessies te doen aan de droom als je ‘m wil hebben. Dit is namelijk níet de Whopper met alles erop en eraan. Daarvoor zijn er namelijk twee cilinders te weinig aanwezig. Tevens is er een automaat present. Het is een prelift, dus het plastic in het interieur is harder dan graniet. En de verkoper heeft het verschepen en de invoerrechten geregeld, maar het op kenteken zetten (en BPM afdragen) mag je zelf nog doen. Doch dat is nog niet alles!

Deze Challenger heeft ook nog wat Amerikaanse stijl patina opgelopen in zijn leven. Zo zullen oplettende lezers zien dat de achterruit er niet meer is. Hagelschade? Neen, tenzij je het woord ‘hagel’ wat ruimer interpreteert. Deze Challenger heeft helaas een acute loodvergifting opgelopen op de bruisende straten van Amerika. Behalve aan de achterruit is dat vooral ook te zien aan het voorspatbord. De omschrijving hiervan op Marktplaats is hilarisch te noemen:

Dodge Challenger 3.5 V6 Rood Automaat 2010.

Paar Kogelgaten ( Ruit kapot geschoten )

132.269 mijlen, loopt en rijdt goed. Verkoper op Marktplaats, geen fan van verborgen gebreken

De interessante levensloop van de Challenger ten spijt, is de vraagprijs 12.950 Euro. Koop dan?

Dank Stephan voor de tip!