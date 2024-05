Porsche 911 Classic S is epische Negen elf

Veel toffer dan de Porsche 911 Classic S wordt het niet.

Mocht je op dit moment een Porsche 911 willen kopen, raden we je aan om heel eventjes te wachten. De huidige generatie (de 992) gaat nu al een tijdje mee, de onthulling was zelfs nog in 2018! Sindsdien zijn er wel een hoop modellen bijgekomen, maar is de auto zelf niet veranderd. We verwachten dan elk moment de facelift van de populaire sportwagen van de SUV-bouwer uit Zuffenhausen.

Mocht je toch een nieuwe 911 willen bestellen, kun je er ook voor kiezen om een oud exemplaar te bestellen. We gaan het even toelichten. De Porsche 911 is in al die jaren geëvolueerd en dat is zowel positief als negatief. De huidige 911 is heel erg veilig, bizar snel en relatief zuinig. Zeer comfortabel ook.

Maar kun je daarmee de 911-jeuk wegkrabben? Een betere auto is niet per definitie leuker. Gelukkig is daar deze Sportec Porsche 911 Classic S. Dat is een opnieuw aangeklede 911, een zogenaamde restomod zo u wil.

Beste van twee werelden

Eigenlijk is het een restomod en retromod in een. De basis van de Sportec Porsche 911 Classic S is een 911 Carrera van de 964-generatie. Deze ziet er aanzienlijk ouder uit dan de 964, maar is voorzien van modernere techniek. Het beste van twee werelden, dus. Het mooie is dat ze bij Sportec ietsje minder extrovert te werk gaan als bij Singer. Begrijp ons niet verkeerd, een Singer is waanzinnig gaaf, maar je ziet aan veel elementen dat het geen originele Porsche meer is.

Dat is bij de Sportec Porsche 911 Classic S al een stuk lastiger. Ook hier zal de purist voldoende details kunnen aanwijzen waarmee duidelijk is dat de 911 niet origineel is. Het geheel ziet er waan-zin-nig smakelijk uit. De kleur is Albert Blue, sowieso een geweldige kleur voor een 911. Verder is er kwistig gebruik gemaakt van chroom, voor alle raamlijsten, spiegels en velgen. De tijden van hoogglans zwart lijken achter ons te liggen. Uiteraard ontbreken ook de PORSCHE-stickers aan de zijkant niet.

Ondanks dat het een standaard oude 911 lijkt te zijn, is dat niet het geval. Zo zijn de wielkuipen achter 30 mm breder. Het valt niet op en het is zeker niet storend (integendeel), maar het geeft de auto wel een bijzonder subtiel dik voorkomen. Bij Fuchs kunnen draaien ze overuren met al die restomodders die nieuwe 911-je er oud uit willen laten zien. Het klassieke Fuchs-wiel is dan een no-brainer.

Motor 911 Classic S

Qua motor gaan ze bij Sportec minder ver dan bij Singer. Hier geen 400-500 pk sterke units. Nee, de motor is de aangepaste zesciliner boxer uit de 964, maar dan met een cilinderinhoud van 3,8 liter. De motor is helemaal uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd en is goed voor een relatief bescheiden 325 pk en 394 Nm. Belangrijker is dat het raspt, huilt en faucht als een echte 911. En met een leeggewicht van slechts 1.200 kg is 325 pk echt meer dan voldoende.

De motor is gekoppeld aan een handgeschakdelde vijfbak met sport-koppeling. Uiteraard gaan alle aandrijvingskrachten naar de achterwielen, alhoewel je vast kunt aankloppen voor vierwielaandrijving. De 964 was immers de eerste 911 met vierwielaandrijving. De remmen zijn voor (320 mm) en achter (298 mm) ook groter dan standaard. Qua wegligging nemen ze geen halve maatregelen bij Sportec. De 911 S heeft namelijk een schroefset van Ohlins met dual-flow-valve-technologie.

Kortom, de 911 Classic S van Sportec is een opvallend opvallende 911 en vooral een heel erg tijdloze. Prijzen zijn niet bekend, maar reken op heel erg veel, doch minder dan een Singer. Wat we ons wel afvragen: blijven er zo nog wel originele 964’s over?

Meer lezen? Dit zijn 9 elfjes die nieuw en oud combineren!