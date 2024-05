Alfa Giulia benzine uit 2017 heeft 345.090 gelopen

Een Alfa Giulia op benzine met bijna drie en een halve ton op de klok.

Op een of andere manier kunnen we het idee van een Alfa Romeo Giulia maar niet loslaten. De Italiaanse sportsedan is de perfecte auto voor de gemiddelde petrolhead. Ze rijden uit de kunst, de balans is episch, er is zowaar iets van stuurgevoel (ondanks EPAS) en het blijft een fraai model. Maar zijn ze dan ook betrouwbaar?

Nou, daar lijkt het wel op. Niet alleen zijn er relatief weinig grote aandachtspunten voor de auto (check ons Giulia aankoopadvies), maar we zien ze ook geregeld met flinke kilometerstanden voorbij komen. Uiteraard zijn dat bijna zonder uitzondering de 2.2 JTDm-motoren. Inderdaad, bijna, want we hebben nu een benzineauto gevonden met enorme kilometerstand.

Giulia benzine

Het is een fraai model. Dat donkerblauw staat ‘m werkelijk geweldig en die gele remklauwen kan de Gjuul goed hebben. Wat deze Alfa Romeo ook wel goed zou kunnen hebben is een goede was- en poetsbeurt. Het geheel ziet er een beetje sleets en smoezelig uit. Een klein beetje liefde zou geen kwaad kunnen.

Moet je dan bang zijn voor de kilometerstand van de auto? Nou, op zich niet. Goed is goed en vaak hebben auto’s met bovengemiddeld veel kilometers voor hun leeftijd veel snelwegkilometers gereden. We gaan altijd af op kilometers om een indicatie te geven van de staat van de auto, maar eigenlijk zegt het niet heel erg veel. 60.000 km door de Randstad is zwaarder voor een auto dan 120.000 km rijden in Friesland.

Niet heel goedkoop

Dan de prijs van deze jonge Giulia met heel veel kilometers. Die is alsnog niet mals. Aanvankelijk dachten we dat ‘ie realistisch zou zijn met 14.950 euro. Ondanks dat de auto in Nederland op een Nederlandse site aangeboden wordt, is de prijs wel ex BPM… Concludeer zelf maar of je het een fijne manier van adverteren vindt.

Dan rest de vraag de vraag: moet je dit willen? Waarom niet? Het is namelijk niet het minste exemplaar. Het betreft een Q4 Veloce, dus met vierwielaandrijving en de 280 pk sterke 2.0 benzinemotor. En een kleurtje. Oh, en de Veloce heeft altijd die sportstoelen die je eigenlijk ook wel wil. Want de andere kant van de medaille is dat gebruikte Giulia’s met bescheiden kilometerstanden (veel) duurder zijn. 20-25 mille ben je zo kwijt voor een benzine-versie met sportstoelen. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

