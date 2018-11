Officieel: dit is de nieuwe generatie Porsche 911

Verandert er op de achterzijde na nog iets, of valt het allemaal wel mee?

Eindelijk is het zover: de nieuwe Porsche 911 is hier! Al lang kijken we uit naar de komst van de 992 en op de Los Angeles Auto Show is het voor de Duitse sportwagenfabrikant de hoogste tijd om officieel de doeken van de auto te trekken. De auto behoudt zijn karakteristieke designelementen, maar gaat op enkele kenmerkende punten mee met zijn familieleden. Tegelijkertijd wordt de techniek nog verder aangescherpt en zet Porsche nog verder in op intelligente hulpsystemen. Hieronder lees je alles dat je moet weten over de nieuwe 911.

Omdat de nieuwe generatie van de Porsche 911 al verscheidene malen is gespot, zullen we het kort houden over het ontwerp van de auto. In veel opzichten (heel veel opzichten) lijkt de 992 op zijn voorganger. Werp je een vlugge blik op de auto, dan komen de twee zelfs grotendeels overeen. Voor wat betreft het uiterlijk van de 992 kunnen we overduidelijk constateren dat Porsche geen behoefte heeft gehad aan een frisse wind, maar dat het zich houdt aan het recept dat bij de consument de afgelopen jaren zo goed in de smaak is gevallen.

Kijken we wat meer gedetailleerd naar de 992, dan zien we echter wel degelijk een aantal opvallende verschillen. Zo zijn de luchtinlaten van het nieuwe model bijvoorbeeld aanzienlijk groter dan die van zijn voorganger. De knalpijpen van de 992 zijn daarbij ook duidelijk aanwezig, net als het klaarblijkelijk dikkere koetswerk – dat nu praktisch volledig is vervaardigd uit aluminium – van de auto. Porsche heeft de wielkasten vergroot en daardoor is de voorzijde van de 911 bijvoorbeeld 45 mm breder dan voorheen. Tevens vinden we aan de achterzijde voortaan geen authentieke achterlichten meer, maar een van links-naar-rechts doorgetrokken lichtbalk, waarvan we in het verleden al varianten voorbij zagen komen bij concerngenoten als Audi, Volkswagen en Bugatti.

Het interieur is uiteraard ook op de schop gegaan voor de nieuwe generatie van de 911. Porsche heeft naar eigen zeggen gekeken naar zijn auto’s van de jaren ’70 en daaruit inspiratie geput om het interieurdesign van de 992 bij te spijkeren. De binnenzijde van de nieuwe 911 is strakker dan eerst en dit komt mede door de verzonken clusters. Buiten de cockpit om moet het 10,9″ grote display middenin het dashboard uitkomst bieden om de functies van de 992 te besturen. Porsche heeft overigens ook een speciale reisapp (Porsche Road Trip) en een personal assitant (Porsche 360+) gemaakt. Daarnaast vind je in de auto een emissiecalculator, genaamd ‘Porsche Impact’, waarmee je CO2-voetafdruk berekend kan worden.

Qua techniek houdt Porsche nog relatief veel informatie bij de borst, want voorlopig komt de 992 er enkel als Carrera S en als Carrera 4S. In beide gevallen wordt de 992 aangedreven door een 450 pk sterke drieliter zescilinder boxermotor, die 30 pk sterker is dan de krachtbron van de vorige generatie. Mede dankzij de nu nóg naadlozere PDK-automaat schakelen de auto’s in respectievelijk 3,7 en 3,6 seconden naar de 100 km/u. Vierwielaandrijving levert in deze zin weinig op, want in een sprint scheelt het dus maar weinig. Desalniettemin winnen beide configuraties 0,4 seconde ten opzichte van de oude garde, dus traag zijn ze allerminst. Vink je het Sport Chrono Pakket aan op de optielijst, dan wordt er voor beiden nog een extra 0,2 seconde van die tijd afgeschaafd. De topsnelheid ligt op een nette 308 km/u voor de Carrera S. De Carrera 4S moet genoegen nemen met 306 km/u.

Porsche completteert het feestje door de Nederlandse prijzen van beide uitvoeringen direct bekend te maken. De nieuwe 911 Carrera S en de nieuwe 911 Carrera 4S zijn vanaf vandaag te bestellen vanaf 156.700 euro en 165.100 euro. In het voorjaar van 2019 worden de eerste exemplaren geleverd.