Porsche 911-bestuurster vlucht na dodelijke crash

Met het vliegtuig je verantwoordelijken ontlopen na een dodelijke crash met een Porsche 911.

Het gaspedaal intrappen doen we allemaal zo af en toe, maar de vraag is hoe diep je dat pedaal intrapt. Op gegeven moment gaat het gewoon té hard en is de opgebouwde snelheid te hoog om nog fatsoenlijk tot stilstand te komen. Ik hoop dat je nooit in zo’n situatie terechtkomt.

Want ondanks het feit dat moderne auto’s enorm veilig zijn kan het dan zomaar je laatste ritje zijn geweest. En dan hoef je niet eens achter het stuur te zitten, zoals in dit dramatische geval. De bestuurster van een Porsche 911 veroorzaakte een dodelijke crash in de Verenigde Staten.

Het ongeval gebeurde midden in de nacht. Op camerabeelden is te zien dat de Porsche 911 (992) met een veel te hoge snelheid over de openbare weg rijdt. Je zou het kunnen omschrijven als een dodemansrit. Iedereen met een beetje verstand kan zien dat dit veel te hard gaat om een goede afloop te hebben.

Porsche 911 crash

De 992 klapt op een vangrail en de auto wordt gelanceerd in een achtergelegen veld. Daar komt de Porsche op z’n kop terecht. Verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat de sportwagen tenminste 160 km/u moet hebben gereden op het moment van impact.

Hulpdiensten troffen de gecrashte Porsche even later aan. Er zaten twee personen in de auto. De passagier was overleden, de bestuurster bleek nog in leven en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het vermoeden bestond dat er alcohol in het spel was.

Nog voor het ondervragen kon gebeuren was het ziekenhuisbed plots leeg. De bestuurster had zichzelf uitgecheckt bij het ziekenhuis en vloog ze ervandoor. Letterlijk, want ze had de Verenigde Staten ontvlucht en nam het vliegtuig naar thuisland China. De autoriteiten in de VS hebben een opsporingsbevel uitgevaardigd, al zal ze waarschijnlijk hoog en droog in China zitten.

De politie had geen indicatie dat de vrouw een vluchtgevaar vormde. Het plan was om na haar verblijf in het ziekenhuis de bestuurster te ondervragen. Een verkeerde inschatting, maar dat is makkelijk praten achteraf. Mocht ze ooit terugkeren naar de Verenigde Staten dan zal ze direct aangehouden worden op het vliegveld.

Fotocredit: Bellevue PD