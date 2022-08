Porsche 911 Sally is voor jou én je kinderen!

De Porsche 911 Sally eert een oude bekende die je kinderen waarschijnlijk direct herkennen. En de terugkeer van de Turbo Twist velgen is hier!

Als jouw kroost (of jij, ondergetekende hoort hier immers ook bij) een echte gen Z is én autofanaat, dan kunnen wij een gokje wagen wat zijn of haar favoriete film is. Het Pixar-meesterwerkje Cars uit 2006. Waar auto’s mensen zijn en gevoelens hebben, zodat jij op je beurt ook weer gevoelens kan hebben bij de auto’s in kwestie. Het draait om Lightning McQueen, die in een verlaten Amerikaans stadje de dorpelingen teistert en daarna als familie beschouwt. Uiteraard zijn alle clichés compleet als er liefde ontstaat tussen McQueen en een bloedmooie dame. Wat is een bloedmooie dame in autovorm? Pixar vond een Porsche 911 (996) Carrera daar een perfect voorbeeld van. Sally Carrera werd neergezet als de babyblauwe vrouwelijke liefdesinteresse van McQueen.

Sally is terug!

Uiteraard kwam Cars uit toen de Porsche 996 een relatief recente auto was, maar dat is ondertussen bijna twintig jaar geleden. Porsche en Pixar vonden het tijd om meer dan 20 jaar na dato de handen wederom ineen te slaan en Sally te vertalen naar 2022. Dat werd gedaan en het resultaat is de Porsche 911 Sally Special (992).

Sally Blue

Van een Porsche 911 (992) een ‘Sally’ maken is eigenlijk geen raketwetenschap. Sterker nog, het meeste werk wordt gedaan door de carrosseriekleur Sally Blue Metallic. Deze tint is identiek aan de kleur die gebruikt werd voor Sally in de film. Om de auto toch iets meer aan te laten voelen als Sally, is gekozen voor een hele bult onderdelen in carrosseriekleur. De Porsche 911 met Sport Design-pakket is bijna volledig blauw, met meer onderdelen in carrosseriekleur dan het Sport Design-pakket normaliter biedt.

Turbo Twist

Het leukste aan de Porsche 911 Sally Special: de wielen! Speciaal voor de Sally Special heeft Porsche hun Turbo Twist (Cup 3)-velgen, zoals die van Sally, teruggebracht naar de 992. Het zijn duidelijk gloednieuwe wielen en dit keer zijn ze 20 inch voor en 21 inch achter. Stiekem zou het best cool zijn als je deze wielen ook kon krijgen op een gewone Carrera.

Om de Porsche 911 Sally af te maken zijn er allerlei geinige details aangebracht. Zo zit zelfs de tattoo van Sally onder de spoiler, een geintje in de film dat erop duidt dat Sally een ‘aarsgewei’ heeft. Stiekeme smeerlappen zijn het daar bij Pixar. Naast de tattoo zit de auto vol met Cars-details. Het Cars-logo van interieur tot ventieldopjes, speciale Sally-badges her en der en de knop om de rijmodus in te stellen heet nu ‘Kachow Mode!’, een referentie naar de catchphrase van Lightning McQueen.

Enfin, voor het interieur moest Porsche een beetje improviseren, want dat is bij Sally niet te zien. Porsche koos voor een zwarte bovenkant met een witte onderkant, witte stoelen met een Pepita/Houndstooth-zitting en blauwe details zoals de stiksels, 12-uur indicator en inleggen. Het gaat trouwens om de ultieme Porsche 911 Carrera, de GTS. Je krijgt dus alle upgrades van een GTS ook mee, de handbak met zeven versnellingen incluis. Opvallend: de GTS krijgt normaliter centerlock-wielen mee, maar Sally heeft net zoals het origineel gewoon vijf bouten.

Veiling

Normaliter zouden we hier zeggen dat de Porsche 911 Sally Special een paar rooitjes duurder wordt dan een Carrera en hij in het najaar bij je favoriete Porsche Centrum te vinden is, maar daar is geen sprake van. We kijken hier naar de enige 911 Sally die ooit gebouwd gaat worden. Die kan van jou zijn door erop te bieden tijdens Monterey Car Week. Deze veiling door RM Sotheby’s is misschien wel dé autoveiling van het jaar, dus Sally zou wel eens flink geld kunnen opleveren.

Goed doel

En dat zou extra mooi zijn, want de opbrengsten voor de Porsche 911 Sally Special gaan naar een goed doel. In dit geval Girls Inc., een Amerikaanse organisatie dat meisjes aanmoedigt om sterker te worden en het UNHCR, het orgaan van de Verenigde Naties dat zich bezig houdt met vluchtelingen. Kortom: louter goed nieuws.

Klokje

Nog steeds niet genoeg redenen om de Porsche 911 Sally Special een leuk idee te vinden? De kers op de taart is dit Sally-horloge van Porsche’s horlogerie, dat precies aansluit op de auto. Net als de auto komt er maar eentje van die wordt verkocht in combinatie met de Sally.

Kortom: leuk voor je kroost of leuk voor jou. De Porsche 911 Sally Special is uniek, voor een goed doel en nostalgisch. What’s not to like?