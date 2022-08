Lezersvraag: van welke auto moeten ze nu een cabrio maken?

Van welke nieuwe auto moet er volgens jou een cabrio verschijnen?

De meeste leuke auto’s zijn op z’n retour. Zeker de cabrio. Waar je vroeger voor allerlei dagelijkse hatchbacks ook een cabrio-variant had, is het aanbod tegenwoordig zeer mager. Geen Ford Focus CC, geen Peugeot 308 CC en noem ze allemaal maar op. De terechte vraag is vervolgens of je deze modellen ook echt mist, maar dat geheel terzijde.

In deze lezersvraag is het woord aan jou, van welke nieuwe auto moet er volgens jou een cabrio verschijnen? Ondergetekende mist de Audi RS5 Cabrio. Van de huidige RS5 heeft Audi alleen een coupé en Sportback uitgebracht. Wil je een cabrio, dan moet je voor de S5 gaan. De oude RS5 met V8 was er ook als cabrio te krijgen. Een veel te zware auto voor het echte ‘RS’-gevoel eigenlijk, maar het zag er wel tof uit.

Helemaal afgeschreven is de cabrio nog niet. Mercedes heef recent een nieuwe generatie van de SL geïntroduceerd. En Volkswagen heeft de T-Roc Cabrio bijvoorbeeld. Maar wat mag er volgens jou nog meer komen als je kijkt naar de huidige modellen op de markt?

Een cabrio op basis van de Audi RS3? Of de terugkeer van de Golf GTI Cabriolet? Een Opel Tigra Twin Top terugkeer op basis van de huidige generatie Corsa? Laat het weten in de comments!