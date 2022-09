Porsche Ajax-voetballer Ihattaren afgefikt in Utrecht [VIDEO]

Vanmorgen trof Ajax-voetballer Mo Ihattaren zijn Porsche in afgebrande toestand aan.

In de ochtend naar je auto lopen en het enige wat je aantreft is een door vlammen verwoest object. Een absolute nachtmerrie. Deze nachtmerrie werd werkelijkheid voor Ajax-voetballer Mo Ihattaren, zijn Porsche was vermoedelijk het slachtoffer van brandstichting.

Het gaat hier om een grijze Porsche Panamera. De auto stond geparkeerd in het altijd pittoreske Kanaleneiland in Utrecht. In de nacht van maandag op dinsdag vatte de auto vlam. Brandstichting lijkt, gezien de omstandigheden, voor de hand liggend. Er is flinke schade aan het voertuig en de ruiten zijn ingeslagen.

Voor de familie Ihattaren is het de tweede keer in korte tijd dat er een auto in vlammen opgaat. Volgens de Telegraaf was de BMW 3 Serie van de broer van Mo vorige week het slachtoffer van een brand. Ook hier lijkt brandstichting de oorzaak te zijn.

Hoewel de Porsche Panamera van Mo Ihattaren niet compleet is afgefikt, is de schade aan de auto enorm. Rond 03:00 afgelopen nacht troffen agenten de auto in brandende staat aan. Daaropvolgend werd de brandweer gealarmeerd.

De politie heeft eerst sporenonderzoek gedaan en is een buurtonderzoek gestart. Met onder andere camerabeelden gaat bekeken worden of er eventuele verdachten zijn te zien. Het vermoeden bestaat dat Ihattaren te maken heeft met bedreigingen vanuit het criminele milieu. Het is niet de eerste keer dat een Ajax-voetballer en het criminele circuit in één adem worden genoemd. Eerder had Quincy Promes een strafzaak aan zijn broek hangen vanwege betrokkenheid bij een steekpartij.

Foto- en videocredit: Koen Laureij