Amsterdammers doen zich voor als gehandicapten om te parkeren

Dat is ook een manier om goedkoper te parkeren. In Amsterdam trekken ze de gehandicaptenparkeerkaart.

Ja, de parkeertarieven zijn in sommige steden van ons land schandalig hoog. Het beleid scheelt per gemeente, maar in Amsterdam wil je eigenlijk niet met de auto komen. Dat is wat moeilijker als je er al woont en een auto hebt. Maar daar hebben die creatieve 020’ers wat op gevonden. Gewoon een gehandicaptenparkeerkaart bij de gemeente Amsterdam aanvragen!

Het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geeft je een aantal ‘privileges’ ten opzichte van normaal parkeren. Logisch, want de gedachte erachter is dat de gebruiker inderdaad een handicap heeft. Deze rechten komen onder meer met een GPK:

Europees geldig

De kaart is niet ge­bon­den aan een ken­te­ken, maar aan een per­soon (bestuurder)

Eigen parkeerplaats

Parkeervergunning voor gehandicapte bewoners is gratis

Een korte opsomming, maar alleen al deze vier punten maken het voor velen de moeite waard om te frauderen. Bij een medisch onderzoek wordt gedaan alsof de persoon gehandicapt is en met een beetje geluk verstrekt de gemeente zo’n GPK.

Volgens Glenn Imanuel van de politie Amsterdam loopt de fraude de spuigaten uit in de stad. Dat zegt Imanuel in een post op Linkedin. Tijdens een kleine speuractie werden acht kaarten gecontroleerd. Zes daarvan werden ingenomen vanwege misbruik. Bij eerdere controles lag het fraudepercentage zelfs hoger. Meer dan 75 procent fraude dus, wat eigenlijk best wel bizar is.

Fraudeurs nemen een parkeerplek af, betalen geen parkeerbelasting en het ergste is nog dat daadwerkelijk gehandicapten hier de dupe van zijn. Volgens Imanuel is er slechts één stadsdeel in Amsterdam dat dit probleem serieus neemt. Met zijn post op Linkedin vraagt hij in elk geval aandacht voor het onderwerp.

De hoofdstad is niet de enige stad die kampt met fraude. Eerdere besteedde Pownews aandacht aan het onderwerp in Rotterdam. Waar het in één straat barst van inwoners met een gehandicaptenparkeerkaart, dit issue speelt dus zeker niet alleen in Amsterdam.

Fotocredit: een heerlijke Range Rover Sport SVR via flik2punt0 via Autoblog Spots